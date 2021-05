Iga Świątek już pobiła wynik Radwańskiej w WTA 1000. "To rekord Polski"

Iga Świątek nie przestaje zadziwiać tenisowego świata. Rewelacyjna Polka, która w ubiegłym roku wygrała French Open, jest już na skraju czołowej dziesiątki rankingu WTA, a w niedzielę zakwalifikowała się do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie, w którym jej rywalką jest Karolina Pliskova.

Iga Świątek najmłodszą Polką w finale turnieju WTA 1000

Świątek w finale w Italii wystąpiła w wieku 19 lat, 11 miesięcy i 16 dni. To rekord Polski. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by tak młoda zawodniczka z naszego kraju grała o zwycięstwo turnieju rangi WTA 1000. Poprzednią rekordzistką była Agnieszka Radwańska, której udało się to w 2011 roku w Tokio. „Isia” miała wówczas 22 lata, 6 miesięcy i 26 dni.

Trudna droga Igi Świątek do finału turnieju w Rzymie

Świątek awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie po wygraniu w sobotę dwóch meczów. Najpierw pokonała szóstą rakietę świata, Elinę Switolinę 6:2, 7:5, a następnie w półfinale pokonała Coco Gauff 7:6, 6:3. W obu tych spotkaniach Polka zaprezentowała się świetnie i nie było po niej widać zmęczenia. Czy na finał również będzie gotowa?

Finał turnieju w Rzymie zaplanowano na niedzielę o godzinie 14:30. Relacja na żywo w Sport.pl.