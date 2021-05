Iga Świątek gra wielki finał w Rzymie! Polka o krok od wielkiego sukcesu. Gdzie obejrzeć? TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek ma za sobą dwa niezwykle wymagające starcia w ćwierćfinale i półfinale WTA w Rzymie. Polka eliminowała Alison Riske (5:4, krecz Amerykanki), Madison Keys (2:0; 7:5, 6:1), Barborę Krejcikovą (2:1; 3:6, 7:6, 7:5), Elinę Switolinę (2:0; 6:2, 7:5) i Cori Gauff (2:0; 7:6, 6:3). Dwa ostatnie starcia wygrała w odstępie zaledwie kilku godzin.

Zobacz wideo Jak wyglądają treningi Igi Świątek? Tenisistka pokazuje kulisy przygotowań na Instagramie

Iga Świątek w finale WTA w Rzymie! Pliskova rywalką młodej tenisistki

W przeciwieństwie do poprzedniego roku Iga Świątek radzi sobie wręcz rewelacyjnie w tej edycji turnieju WTA w Rzymie. We wrześniu 2020 roku polska tenisistka pożegnała się z turniejem rozgrywanym już w pierwszej rundzie. Przegrała wówczas 0:2 (6:7, 3:6) z Holenderką Arantxą Rus. Okazuje się, że sukces Polki w tym turnieju może zapewnić jej awans do czołowej dziesiątki rankingu WTA. Bukmacherzy stawiają na Polkę. Za złotówkę postawioną na Świątek można zarobić około 1,5 zł. Za złotówkę postawioną na Czeszkę - około trzech złotych.

Iga Świątek komentuje zwycięski półfinał. "Nie jestem do tego przyzwyczajona"

To niesamowita szansa dla 19-latki, ponieważ dotychczas jedyną Polką, której udało się tego dokonać, była Agnieszka Radwańska. Najwyżej w karierze zajmowała pozycję wiceliderki. W finale Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Pliskovą. Czeszka dotarła do finału dzięki pokonaniu Petry Martic 2:1 (6:1, 3:6, 6:2). W poprzednich rundach radziła sobie z kolei z Jeleną Ostapenko, Wierą Zwonariową i Anastasiją Sevastovą.

"Niewielu stawiało, że Świątek dojdzie do finału". Kapitan kadry jest zachwycony jej przemianą

Będzie to drugie starcie Świątek z Pliskovą. Pierwsze starcie obu zawodniczek miało miejsce w sierpniu 2020 roku. Wtedy zmierzyły się w pokazowym turnieju tenisowym rozgrywanym w stolicy Czech. Spotkanie wygrała Iga Świątek, pokonując przeciwniczkę 2:1 (6:1, 6:7, 10-4).

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Gdzie i o której obejrzeć WTA w Rzymie? Transmisja TV, stream online

Finał turnieju WTA w Rzymie pomiędzy Igą Świątek i Karoliną Pliskovą odbędzie się w niedzielę 16 maja o godzinie 14:30. Transmisję z tego pojedynku będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport, za to online na stronie canalplus.com/pl.