Iga Świątek zarobiła ogromne pieniądze za triumf. Druga najwyższa wypłata w karierze

Iga Świątek ma powody do radości. Nie tylko wygrała finał turnieju WTA 1000 w Rzymie w imponującym stylu, odnosząc drugi największy sukces w karierze, ale jeszcze zostanie za to solidnie wynagrodzona. Będzie drugą Polką, która znajdzie się w czołowej dziesiątce rankingu WTA, a do tego dużo zarobi.

WTA 1000 w Rzymie: ile zarobiła Iga Świątek?

W tym roku pula nagród w turnieju w Rzymie jest niższa, niż w przeszłości, ale nie oznacza to, że na zawodniczki czekają małe sumy. Za zwycięstwo na kortach w stolicy Włoch Iga Świątek zarobiła 178 tys. euro, czyli ponad 800 tys. złotych. Wicemistrzyni turnieju, Karolina Pliskova otrzymała za to czek na 132 tys. euro, czyli na niespełna 600 tys. złotych.

Dla Igi Świątek to druga najwyższa wypłata w karierze. Polka więcej pieniędzy otrzymała tylko za wygranie French Open, gdy premia przekroczyła 1,6 miliona euro (przy dzisiejszym kursie to ponad 7 milionów złotych).

