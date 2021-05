O której mecz Igi Świątek? To może być szalony dzień Polki na kortach w Rzymie

Pierwotnie mecz Igi Świątek i Eliny Switoliny miał się odbyć w piątek około godziny 18 na korcie centralnym, ale już kilka godzin wcześniej wiadomo było, że może być z tym problem. Opady deszczu spowodowały opóźnienia w innych spotkaniach. Nie udało się dokończyć także meczu Novaka Djokovicia ze Stefanosem Tsitsipasem. Gdy po godzinie 20 aura w dalszym ciągu się nie zmieniała, zdecydowano o przełożeniu wszystkich nierozegranych spotkać. Ćwierćfinał z udziałem Polki został przełożony na sobotę na godzinę 11. Jeżeli Polka wygra i awansuje do półfinału, to na kort wyjdzie jeszcze tego samego dnia! To może być szalony dzień. A na wygraną z meczu Świątek - Switolina czeka już w półfinale Cori "Coco" Gauff.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają treningi Igi Świątek? Tenisistka pokazuje kulisy przygotowań na Instagramie

Iga Świątek zagra w sobotę dwa mecze, jeśli wygra ćwierćfinał. Znamy plan gier

Iga Świątek zagra z Eliną Switoliną o półfinał turnieju w Rzymie. Pierwszy pojedynek obu tenisistek

W III rundzie turnieju WTA w Rzymie Iga Świątek po bardzo ciężkim spotkaniu wygrała z Czeszką Barborą Krejcikovą 3:6, 7:6(7:5), 7:5. Polka popełniała sporo prostych błędów, co spowodowało porażkę w pierwszym secie. Później jednak udało jej się odwrócić losy spotkania i pomimo sporych problemów awansować do ćwierćfinału. Na tym etapie jej rywalką została 6. tenisistka rankingu WTA Elina Switolina. Ukrainka w dość łatwy sposób pokonała Hiszpankę Garbinę Muguruzę 6:4, 6:2.

Pojedynek ze Switoliną będzie dla Igi Świątek zdecydowanie najtrudniejszym jak wyzwaniem podczas rywalizacji w stolicy Włoch. Ukrainka to dwukrotna zwyciężczyni Internazionali d’Italia z 2017 i 2018 roku. Podczas tegorocznej edycji także znajduje się w świetnej dyspozycji, co pokazała właśnie w pojedynku z Muguruzą. Switolina nie może jednak, w przeciwieństwie do Świątek pochwalić się zwycięstwem turnieju wielkoszlemowego. W dodatku ukraińska tenisistka nigdy nie zagrała nawet w finale. Jej najlepszym wynikiem są dwa półfinały w 2019 roku - w US Open i Wimbledonie. Obie tenisistki w sobotę zmierzą się ze sobą po raz pierwszym

Gdzie i kiedy oglądać ćwierćfinał turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek?

Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju WTA w Rzymie pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną rozpocznie się w sobotę 15 maja o godzinie 11. Transmisja meczu będzie dostępna w Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +.

Wielka rywalka Świątek może nie wystąpić w Roland Garros. To nr 3 rankingu WTA