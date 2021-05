Iga Świątek przed wielką szansą! Jeszcze w tym tygodniu może trafić do TOP 10 rankingu WTA

Iga Świątek w czwartek pokonała po bardzo ciężkim spotkaniu Barborę Krejcikovą 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 w III rundzie turnieju WTA w Rzymie. Dzięki temu Polka awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z wyżej notowaną Eliną Switoliną. Będzie to zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie 20-latki podczas rywalizacji w stolicy Włoch. Ukrainka jest dwukrotną zwyciężczynią zmagań w Internazionali d’Italia z 2017 i 2018 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają treningi Igi Świątek? Tenisistka pokazuje kulisy przygotowań na Instagramie

Iga Świątek gra o półfinał turnieju WTA w Rzymie. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek przed życiową szansą. Polka może awansować do pierwszej dziesiątki rankingu WTA

Iga Świątek dzięki awansowi do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie jest już pewna awansu na 14. miejsce w rankingu. Dla Polki będzie to najlepszy wynik w karierze. Rywalizacja w stolicy Włoch daje jej jednak szansę na zdecydowane poprawienie tego wyniku.

W przypadku zwycięstwa ze Switoliną Polka awansuje na 13. pozycję, ale jest nawet możliwość, że awansuje do pierwszej dziesiątki rankingu. Warunkiem jest przede wszystkim zwycięstwo w całym turnieju, ale to i tak może nie wystarczyć. Dodatkowo odpaść w ćwierćfinale musiałaby Czeszka Karolina Pliskova. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż mierzy się z będącą w świetnej formie Łotyszką Jeleną Ostpaenko.

Spotkanie ćwierćfinałowe Igi Świątek z Eliną Switoliną (6. WTA) odbędzie się w piątek 14 maja. Obie tenisistki powinny się pojawić na korcie około godziny 18:00.

Niesamowite zagranie Igi Świątek. Oficjalny profil WTA zachwycony. Kibice też [WIDEO]