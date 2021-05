Iga Świątek gra o półfinał turnieju WTA w Rzymie. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek w czwartek po bardzo ciężkim pojedynku pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 w III rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka od samego początku popełniała sporo błędów, co spowodowało porażkę w pierwszym secie. Później udało jej się jednak odwrócić losy spotkania i pomimo dalszych problemów awansowała do ćwierćfinału.

W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się w piątek 14 maja z Ukrainką Eliną Switoliną. 26-latka w III rundzie turnieju WTA w Rzymie pokonała Hiszpankę Gabrine Muguruzę 6:4, 6:2. Rozstawiona z piątką Ukrainka w dość łatwy sposób uporała się z rozstawioną z dwunastką Hiszpanką. Muguruza miała spore problemy z serwisem i nie potrafiła odpowiedzieć na dobry return rywalki.

Piątkowy ćwierćfinał będzie pierwszym pojedynkiem obu tenisistek. Pomimo tego nie można powiedzieć, że zawodniczki się nie znają. Kilkukrotnie już ze sobą trenowały między innymi podczas kwarantanny w Melbourne przed tegorocznym Australian Open. Switolina będzie jednak dla Świątek zdecydowanie najsilniejszą rywalką, z jaką przyszło jej się do tej pory zmierzyć w Rzymie. Ukrainka jest dwukrotną mistrzynią tej imprezy. Wcześniej triumfowała w tym turnieju w 2017 i 2018 roku. W przeciwieństwie do Świątek nie udało jej się jednak nigdy wygrać turnieju wielkoszlemowego ani nawet dotrzeć do finału. W 2019 roku zagrała za to w półfinałach Wimbledonu i US Open.

Gdzie i kiedy oglądać ćwierćfinał turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek?

Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju WTA w Rzymie pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną odbędzie się w piątek 14 maja. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 18:00. Transmisja meczu będzie dostępna w Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +.

