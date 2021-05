Świątek awansuje w rankingu WTA na najwyższe miejsce w karierze

- Znam ją. Jest dosyć niewygodna, regularna z głębi kortu. To, że Iga ma z nią bilans 1-0 [Polka pokonała Czeszkę w tym roku w Miami - przyp. red.] nie oznacza, że będzie to łatwe spotkanie - powiedział przed czwartkowym meczem Tomasz Świątek, ojciec najlepszej polskiej tenisistki. Jego słowa się sprawdziły. Iga Świątek obroniła dwie piłki meczowe w drugim secie, zmieniła styl gry i pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą w III rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie 3:6, 7:6 (7:5), 7:5. Tym samym 19-latka awansowała do ćwierćfinału. W przeciwieństwie do kilku wyżej sklasyfikowanych zawodniczek, które zdążyły już odpaść z imprezy rozgrywanej na Foro Italico. To m.in. Serena Williams, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka i Simona Halep. Sukces Polki będzie miał odbicie w rankingu.

W poniedziałek ranking WTA będzie aktualizowany. Polka awansuje na co najmniej 14. miejsce w rankingu. To będzie jej najwyższe miejsce w karierze! Na razie jest 15. Liderką zestawienia jest A. Barty, która wyprzedza N. Osakę i S. Halep. Z kolei Magda Linette jest 46.

W ćwierćfinale w Rzymie Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią pojedynku: Garbine Muguruza (Hiszpania, 12. WTA) - Elina Switolina (Ukraina, 6. WTA).

Niespodziewana rywalka Igi Świątek. Ojciec Igi: To niewygodna zawodniczka

Rusza Roland Garros

W tym sezonie Iga Świątek rozegrała już 21 spotkań. Do 18 z nich przystępowała w roli faworytki, wygrywając 16 razy. Przegrała z Simoną Halep w Australian Open, Garbine Muguruzą w Dubaju, Ashleigh Barty w Madrycie, Jekateriną Aleksandrową w Melbourne i Aną Konjuh w Miami. Tylko w dwóch ostatnich meczach była faworytką.

Już 30 maja rusza Roland Garros. Polka będzie bronić tytułu wywalczonego jesienią ubiegłego roku.