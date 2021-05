Polska tenisistka nie miała zbyt dużo czasu na odpoczynek. W środę Iga Świątek wygrała z amerykanką Madison Keys 7:5, 6:1, a kilkanaście godzin później czeka ją kolejne spotkanie na turnieju w Rzymie. Jej rywalką w walce o ćwierćfinał będzie Barbora Krejcikova (40. WTA). Podobnie jak w dwóch ostatnich grach, Świątek znów będzie faworytką.

Świątek zagra kolejny mecz na turnieju w Rzymie. Polka znów jest zdecydowaną faworytką

Choć sam wynik meczu Polki na to nie wskazuje, to spotkanie z Madison Keys nie było zbyt dla niej udane. W pierwszym secie Świątek grała słabo i przegrywała 3:5. Kluczowym momentem meczu był dziewiąty gem, kiedy to przy wyniku 40:0 dla Amerykanki wygrała pięć piłek z rzędu i doprowadziła do stanu 4:5. Od tego momentu Świątek wygrała jeszcze osiem kolejnych gemów, zatrzymując się dopiero pod koniec meczu. Drugi set wygrała ostatecznie 6:1.

Jej rywalka w III rundzie turnieju to 25-letnia Barbora Krejcikova (40. WTA), która pokonała 2:0 (6:1, 6:4) amerykankę Sofię Kenin. Dla zawodniczki z Czech to pierwsze zwycięstwo nad tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Kolejna rywalka Świątek odnosiła w przeszłości sukcesy przede wszystkim w deblu. Zawodniczka była liderką rankingu, a w 2018 roku triumfowała w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. Ma także na koncie trzy tytuły w Australian Open w mikście. W tym roku zawodniczka udowadnia jednak, że czyni postępy również w singlu. Na turnieju w Dubaju dotarła do finału, w którym przegrała z Gabrine Muguruzą. Świątek i Krejcikova mierzyły się ze sobą raz w przeszłości. Pod koniec marca w Miami Polka wygrała 6:4, 6:2.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w II rundzie turnieju w Rzymie?

Mecz III rundy turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek odbędzie się w czwartek 13 maja o godz. 11:30. Transmisję spotkania będzie można oglądać w Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +. Zapraszamy do śledzenia relacji live będzie na Sport.pl.