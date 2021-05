Zaskakująca porażka Sereny Williams. W jubileuszowym meczu

Serena Williams po półfinałowej porażce w Australian Open przez 83 dni nie grała w żadnym turnieju. Wróciła na imprezę w Rzymie. W I rundzie ósma rakieta świata miała wolny los. W środowe popołudnie rozgrywała tysięczny mecz na zawodowych kortach w karierze. Jej dotychczasowy bilans był imponujący: 851 zwycięstw i 148 porażek.

Zepsuty jubileusz Williams

W światowym tourze tenisowym kobiet grają aktualnie zaledwie trzy tenisistki, które rozegrały w karierze 1000 lub więcej meczów. Oprócz Sereny Williams są to jej siostra Venus (1074 i bilans 814/ 260) oraz Samantha Stosur (1053 i bilans 606/447).

39-letnia Amerykanka zepsuła sobie jubileuszowy spotkanie. W tie-breaku pierwszego seta obroniła trzy piłki setowe (od stanu 3:6 do 6:6), ale ostatecznie przegrała go 6:8. W drugiej partii 23-krotna zdobywczyni turniejów wielkoszlemowych została dwa razy przełamana przez 24-letnią Nadię Podoroską (44. WTA). W dodatku dwukrotnie do zera! Williams tylko raz odebrała serwis rywalce. Pojedynek trwał dwie godziny.

- Trudno jest zagrać pierwszy mecz w sezonie na mączce. Może potrzebuje jeszcze kilku spotkań, by odnaleźć odpowiedni rytm gry. Spróbuję to ustalić z moim sztabem szkoleniowym - przyznała Serena Williams.

Argentynka nie kryła dużego zadowolenia z pokonania tak utytułuwanej rywalki. - To wyjątkowe dla mnie zwycięstwo. Serena jest świetną atletką. Zrobiła wiele dla naszego sportu. To historia tenisa. Ale przede wszystkim jestem zadowolona ze sposobu, w jaki grałam. Znowu czułam się komfortowo na mączce i to jest najważniejsze - powiedziała Nadia Podoroska.

W 1/8 finału Argentynka zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić (25. WTA). W turnieju tym wciąż gra Iga Świątek. Polka pokonała w II rundzie Amerykankę Madison Keys 7:5, 6:1.

