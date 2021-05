Iga Świątek wyprzedza Serenę Williams i Simonę Halep. Awans w WTA Race to Shenzhen

Iga Świątek (15. WTA) w środę awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Najpierw jej rywalka w pierwszym meczu - Alison Riske (27. WTA) skreczowała z powodu kontuzji przegrywając 4:5 w I secie. W II rundzie najlepsza polska tenisistka pokonała Madison Keys (23. WTA) 7:5, 6:1, choć w pierwszej partii przegrywała już 3:5 i broniła trzech piłek setowych dla Amerykanki.

Świątek wyprzedza Williams i Halep

Dzięki awansie do III rundy silnie obsadzonego turnieju w Rzymie, Iga Świątek awansowała o dwie pozycje w rankingu WTA Race to Shenzhen. Obecnie zajmuje dziesiątą pozycję. A zatem gdyby sezon kończył się dziś to Polka nie zagrałaby w turnieju w Shenzhen, bo wystąpi w nim osiem najlepszych zawodniczek w rankingu WTA Race.

Świątek wyprzedza jednak wiele dobrych tenisistek. Tuż za nią na jedenastej i dwunastej pozycji są Czeszki: Petra Kvitova i Karolina Muchova, na siedemnastym miejscu jest Amerykanka Serena Williams, a na osiemnastym Rumunka Simona Halep.

Na 137. pozycji w rankingu WTA Race to Shenzhen znajduje się Magdalena Fręch (87 punktów), a na 167. Magda Linette (48 punktów).

Najlepsza "10" rankingu WTA Race to Shenzhen: