Iga Świątek gra kolejny mecz w Rzymie! Polka wielką faworytką. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek wygrała w poniedziałek z Alison Riske w I rundzie turnieju WTA w Rzymie. Spotkanie nie rozpoczęła się dla Polki zbyt dobrze, gdyż niżej notowana rywala wygrała cztery gemy z rzędu. Ostatecznie jednak Riske skreczowała przy stanie 5:4 dla Świątek z powodu urazu stawu skokowego.

Świątek poznała swoją rywalkę dopiero we wtorek, po zakończeniu amerykańskiego pojedynku Madison Keys (23. WTA) z Sloane Stephens (65. WTA). Ich trwający dwie i pół godziny mecz zakończył się wygraną wyżej klasyfikowanej zawodniczki 2:1 (4:6, 6:2, 7:5).

Mimo wygranej 26-letnia Keys nie jest w zbyt wysokiej formie. W 2021 roku wygrała trzy z ośmiu gier. Najdalej dotarła do II rundy w Dubaju, gdzie przegrała z Rosjanką Anastazją Potapową. Jej największym sukcesem jest finał US Open w 2017 roku, w którym przegrała z ostatnią rywalką Sloane Stephens. Keys dobrze prezentowała się w przeszłości na kortach ziemnych (turniej WTA w Rzymie rozgrywane jest na mączce), gdyż dochodziła do półfinału i ćwierćfinału Roland Garros.

W środowym spotkaniu zdecydowaną faworytką pozostaje Iga Świątek. Polka znajduje się w wyższej formie, dodatkowo kluczowy może być fakt, że jest zdecydowanie bardziej wypoczęta.

Mecz II rundy turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek odbędzie się w środę 12 maja o godz. Polka pojawi się na korcie o godz. 14:30. Transmisję spotkania będzie można oglądać w Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +. Relację live będzie można śledzić na Sport.pl.