Zbigniew Boniek na ratunek Idze Świątek. Prezes pomógł we Włoszech

Zawody w Rzymie będą ostatnim turniejem Igi Świątek przed French Open, w którym przed rokiem triumfowała. Kilka dni temu tenisistka zakończyła swoją przygodę na WTA 1000 w Madrycie po porażce w 1/8 finału turnieju z liderką rankingu WTA Ashleigh Barty 5:7, 4:6. Dzień później 19-latka wraz ze swoją partnerką Bethanie Mattek-Sands uległy w trzech setach rosyjskiemu deblowi Wiesnina/Zwonariowa 6:4, 3:6, 5:10. Kolejną stacją Świątek jest Rzym. Turniej Internazionali BNL d'Italia rozpoczyna się 8 maja.

Iga Świątek na ostatniej prostej przed French Open. Zbigniew Boniek wyciągnął pomocną dłoń i to we Włoszech

W czwartek na Twitterze trener tenisistki Piotr Sierzputowski napisał: "Prezesie Zbigniewie Bońku. Dziękujemy za pomoc. Klub ugościł nas w najlepszym możliwym stylu". Okazuje się, że zespół Igi Świątek będzie stacjonował w Parioli Tennis Club w Rzymie. "Dla polskich sportowców nasz klub jest zawsze otwarty, miło było pogadać... trzymam kciuki" - odpowiedział Zbigniew Boniek.

Parioli Tennis Club jest stowarzyszeniem z ponad stuletnią historią, który "przyczynił się do napisania najpiękniejszych i najważniejszych kart włoskiego tenisa". Klub zrzesza ponad 1000 członków z wielu dyscyplin sportowych. Obiekt z kolei składa się z 20 kortów tenisowych, trzech kortów do padla, boiska do piłki nożnej ośmioosobowej, boiska do piłki nożnej dla pięciu osób, siłowni oraz basenu.

Turniej rangi ATP Masters 1000 będzie trwał od 8 do 16 maja, natomiast zmagania kobiet będą się odbywać od 10 do 16 maja. Osiem dni po zakończeniu turniejów w Rzymie rozpocznie się French Open. Tytułu z zeszłego roku będzie bronić Iga Świątek. Na kortach w Rzymie wystąpi również Hubert Hurkacz.