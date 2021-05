Łukasz Kubot lepszy od wicelidera rankingu ATP! Polak awansował do ćwierćfinału debla

Debel Łukasz Kubot-Wesley Koolhof gra ze sobą od lutego tego roku, ale na razie ich współpraca nie układała się zbyt dobrze. Dotychczas zagrali czternaście spotkań i aż siedem z nich przegrali. Jedynie w Australian Open dotarli do trzeciej rundy, a tak to w żadnym z turniejów nie potrafili wygrać więcej niż jednego meczu.

Znów decydował super tie-break

Duet ten problemy miał już w I rundzie w Madrycie. Co prawda pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa i jego młodszego brata Petrosa, ale po bardzo zaciętym spotkaniu 6:4, 5:7, 10:6. W decydującym secie przegrywał już 2:4, ale zdobył aż sześć punktów z rzędu.

Teraz Polak z 32-letnim Holendrem zmierzyli się w 1/8 finału z duetem Marcelo Demoliner/Daniił Miedwiediew. Ten pierwszy to solidny deblista, a Miedwiediew to jeden z najlepszych singlistów świata, aktualnie w rankingu ATP live awansował na pozycję wicelidera. Obaj występowali ze sobą, ale tylko dziewięć razy i to dwa lata temu. Teraz wrócili do gry. W I rundzie pokonali będących ostatnio w formie Brytyjczyków: Daniela Evansa i Neala Skupskiego 6:3, 7:6 (7:4).

Rozstawiony w turnieju z numerem siódmym polsko-holenderski duet znakomicie zaczął pojedynek. Już w czwartym gemie przełamał rywali i prowadził 3:1. Radość trwała jednak bardzo krótko, bo chwilę później rywale zrewanżowali się tym samym. Wydawało się, że losy seta rozstrzygną się w tie-breaku. W dwunastym gemie Kubot-Koolhof zagrali jednak znakomicie i przełamali rywali do 15 i wygrali 7:5.

W drugiej partii byli już o krok od zwycięstwa. Po świetnym ósmym gemie, gdzie odebrali serwis Demolinerowi/Miedwiediewowi bez straty punktu, prowadzili już 5:3. Chwilę później, przy decydującej piłce w gemie (przy równowadze) mieli piłkę meczową, ale ją przegrali i stracili podanie. W efekcie doszło do tie-breaku, w którym od początku przewagę mieli Brazylijczyk z Rosjaninem i wygrali 7:4.

Kubot i Koolhof po raz drugi z rzędu w Madrycie musieli walczyć w super tie-breaku. I znów wyszli z niego zwycięsko. Dominowali bowiem od samego początku i objęli wysokie prowadzenie (7:1).

W ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą pojedynku: Max Purcell/Luke Saville - Nikola Mektic/Mate Pavic.