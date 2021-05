Rewelacyjna Hiszpanka z dziką kartą awansowała do półfinału w Madrycie! Gigantyczny awans w rankingu

Paula Badosa do turnieju dostała się dzięki dzikiej karcie. Drogę do ćwierćfinału turnieju w Madrycie, do którego dostała się dzięki dzikiej karcie, miała bardzo trudną. We wszystkich rundach miała bowiem wyżej od siebie notowane rywalki. W I rundzie pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą (39. WTA) 6:1, 7:5, w kolejnej fazie Szwajcarkę Jil Belen Teichmann (40. WTA) 5:7, 6:1, 6:2, a w 1/8 finału Łotyszkę Anastasiję Sevastovą (54. WTA) 6:7, 7:6, 6:0. Po pokonaniu tej ostatniej rywalki została pierwszą zawodniczką od 2017 roku, która z dziką kartą awansowała do ćwierćfinału.

W walce o półfinał Badosa miała najtrudniejsze zadanie. Zmierzyła się bowiem ze Szwajcarką Belindą Bencić, jedenastą zawodniczką światowego rankingu. I wygrała w dwóch setach 6:4, 7:5. Bardzo dobrze funkcjonował jej serwis. Po pierwszym podaniu zdobyła aż 81 proc. punktów. Aż cztery razy przełamała Szwajcarkę, a sama tylko dwa razy straciła swój serwis. Po meczu była bardzo szczęśliwa i pocałowała kort.

To jeden z największych sukcesów w karierze triumfatorki juniorskiego Rolanda Garrosa z 2015 roku. Badosa została pierwszą hiszpańską tenisistką, która awansowała do półfinału turnieju w Madrycie.

Badosa turniej rozpoczynała na 62 miejscu w rankingu WTA. Teraz awansowała aż o dwadzieścia pozycji i jest już w rankingu live na najwyższej w karierze 42. pozycji.

Teraz przed Badosą zdecydowanie najtrudniejszy mecz i olbrzymie wyzwanie. W półfinale czeka bowiem ją starcie z Ashleigh Barty. Pogromczyni Igi Świątek w 1/8 finału turnieju w Madrycie pokonała w ćwierćfinale Czeszkę Petrę Kvitovą (12. WTA) 6:1, 3:6, 6:3.

Badosa grała już z Barty w kwietniu tego roku i sensacyjnie wygrała w ćwierćfinale turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Charleston 6:4, 6:3. - Jestem w szoku i nie mogę uwierzyć w to, co się stało - powiedziała tuż po zakończeniu meczu.