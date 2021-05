- Dla Igi Świątek występ w Madrycie to była przedostatnia okazja na to, żeby trochę pograć i złapać rytm turniejowy przed Roland Garros - mówi Dominik Senkowski. - Polka mimo porażki z Barty będzie należeć do szerszego grona faworytek w Paryżu - dodaje dziennikarz Sport.pl.

Fot. Paul White / AP