Wielka klasa Barty w stronę Igi Świątek! Rzadko spotykane zachowanie

Ashleigh Barty pokazała wielką klasę na korcie. Po meczu, w momencie gdy Świątek schodziła już do szatni, Australijka wstała z krzesła i zaczęła bić brawa! To rzadko spotykane zachowanie w tenisowym tourze.

Barty o Świątek: To imponujące, jak Iga potrafi grać w tenisa

- To było zabawne. To będzie jeden z wielu naszych meczów w karierze. Podobało mi się dzisiejsze wyzwanie. Gra Igi jest naprawdę wyjątkowa. To naprawdę imponujące, jak potrafi grać w tenisa. Uwielbiam testować siebie i stawiać czoła wyzwaniom, które dla mnie stworzyła - przyznała Barty po pojedynku.

- Ashleigh Barty wyszła na Igę Świątek tak, jak Serena Williams zawsze wychodziła na Agnieszkę Radwańską. Absolutnie nie jestem rozczarowana. Po prostu Barty zagrała najlepszy mecz w tym roku na mączce - mówiła portalowi sport.pl Joanna Sakowicz-Kostecka.

Barty w ćwierćfinale zmierzy się z Czeszką Petrą Kvitovą (12. WTA). Natomiast Świątek pozostaje jeszcze rywalizacja w deblu. W poniedziałek o godz. 14 w 1/8 finału turnieju w Madrycie w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands zmierzy się z duetem z Rosji: Jelena Wiesnina/Wiera Zwonariowa.