Rozbrajający komentarz Igi Świątek do swojej wpadki. "O czym mówicie?"

Iga Świątek nie zagrała złego spotkania przeciwko najwyżej sklasyfikowanej tenisistce na świecie, ale w decydujących piłkach to Ashleigh Barty okazywała się lepsza. W drugim secie Polka zepsuła piłkę, którą mogła doprowadzić do przełamania i remisu 3:3 w gemach. Jej reakcję, która nie nadaje się do cytowania, wychwyciły kamery.

Kamera pokazała wymowną reakcję Igi Świątek. "Inne zawodniczki rzucają bardziej soczyste teksty"

Cała sytuacja została obrócona w żart przez wszystkich, włącznie z samą Świątek. "Nie wiem, o czym mówicie" - podsumowała polska tenisistka z wymownymi emotikonami na końcu.

"Iga ma prawo się denerwować"

- Iga ma prawo się denerwować. A jeżeli ktoś twierdzi, że Iga mocno okazywała frustrację, to chyba nie widział zachowań wielu bardziej doświadczonych zawodniczek. Serena Williams, Wiktoria Azarenka czy nawet Naomi Osaka teraz, w Madrycie, mocno rzucały rakietami w najważniejszych momentach. A Iga moim zdaniem i tak była spokojna. Raz jej się wyrwało wiadomo co. A proszę mi wierzyć, że inne zawodniczki rzucają bardziej soczyste teksty i to w sytuacjach dużo bardziej komfortowych niż ta, w której nie wytrzymała Iga - mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

- Wcale nie uważam, że Iga nerwowo nie wytrzymała meczu czy ważnych momentów meczu. Po prostu Barty zagrała swój najlepszy mecz w tym roku na kortach ziemnych. Wyszła na Igę tak jak Serena Williams zawsze wychodziła na Agnieszkę Radwańską, czyli wiedząc, że po drugiej stronie siatki jest zawodniczka, która wykorzysta każdą chwilę słabości, więc nie można sobie na nie pozwolić - dodała.

Iga Świątek zakończyła w Madrycie swoją rywalizację w turnieju singlowym, ale wciąż bierze udział w turnieju debla. We wtorek, wraz z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands, zmierzy się z duetem rosyjskim Wiesnina - Zwonariowa.