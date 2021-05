Iga Świątek awansuje w rankingu WTA! Jest efekt ostatnich sukcesów

Iga Świątek w turnieju w Madrycie pokonała już dwie rywalki - Amerykankę Alison Riske 6:1, 6:1 i Niemkę Laurę Siegemund 6:3, 6:3, po wykorzystaniu 11. piłki meczowej. W obu spotkaniach Polka oddała rywalkom łącznie osiem gemów. W sumie na kortach ziemnych 19-letnia tenisistka ma na koncie już dziewięć z rzędu wygranych meczów na tej nawierzchni i ani jednego przegranego seta!

Teraz Polkę czeka dużo trudniejsze zadanie, ponieważ w kolejnej rundzie rywalką Świątek będzie aktualna liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty. Nasza tenisistka z zawodniczką z tak wysokiej pozycji w rankingu WTA jeszcze nie grała. Wiele wskazuje jednak na to, że niezależnie od wyniku Świątek awansuje w rankingu po turnieju w Madrycie.

Awans Świątek w wirtualnym rankingu

Zwycięstwa z Riske i Siegemund sprawiły, że w wirtualnym rankingu Świątek awansowała z 17. na 15. miejsce. To najwyższa pozycja naszej tenisistki, jednak Polka nie zajmuje jej pierwszy raz w karierze. Świątek była już na 15. miejscu w rankingu WTA w marcu tego roku.

Niewiele wskazuje na to, by Świątek mogła w wirtualnym rankingu spaść. Wszystko przez to, że znajdujące się za nią Wiktoria Azarenka, Kiki Bertens i Johanna Konta z turnieju w Madrycie już odpadły. Szansę na wyprzedzenie Świątek ma co prawda Maria Sakkari, jednak ma ona tak dużą stratę do Polki, że w hiszpańskim turnieju musiałaby zajść bardzo daleko, do czego faworytką nie jest.

Pojedynek Igi Świątek z Ashleigh Barty zaplanowano na poniedziałek 3 maja około godziny 19:00. Transmisję z tego meczu przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Stream online z tego pojedynku będzie również możliwy do obejrzenia na stronie Player.pl i w serwisie ogladaj.canalplus.pl. Relacja na żywo również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.