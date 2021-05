Genialne zagranie w turnieju tenisowym w Madrycie! Jak on to trafił? [WIDEO]

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

W piątym gemie drugiego seta Alexander Bublik (43. ATP) serwował przy prowadzeniu 3:1 i 15:0. Zagrał skrót za siatkę, do którego z łatwością dobiegł Marton Fucsovics (39. ATP). Kazach przelobował rywala, ale Węgier zdołał dobiec do piłki. Odegrał w kapitalny sposób, zza siebie, stojąc tyłem do siatki i trafił pod końcową linię kortu rywala!

Cudowne zagranie nic nie dało

Mimo tak wspaniałego zagrania Marton Fucsovics przegrał pojedynek. I to mimo faktu, że w pierwszym secie prowadził już 5:3. Wtedy jednak stracił serwis. W tie-breaku Węgier wygrywał już 5:2, ale przegrał aż pięć punktów z rzędu.

O losach drugiej partii zadecydowało tylko jedno przełamanie. W drugim gemie Bublik odebrał serwis rywalowi i utrzymał przewagę do końca meczu. W kolejnej rundzie rywalem Kazacha będzie rozstawiony z jedenastką w tym turnieju, Kanadyjczyk Denis Shapovalov (14. ATP).

W poniedziałek w I rundzie rywalizację rozpocznie rozstawiony z numerem 14 Hubert Hurkacz (ATP 16.). Zmierzy się z 40. tenisistą światowego rankingu - Johnem Millmanem. Hurkacz dotąd grał z Australijczykiem trzy razy i zawsze przegrywał, zdobywając przy tym tylko jednego seta.

Ostatnia konfrontacja obu tenisistów miała miejsce w ubiegłorocznym Australian Open. Millman wygrał 6:4, 7:5, 6:3.