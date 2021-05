Iga Świątek gra na WTA w Madrycie! Jest wielką faworytką. Gdzie i o której mecz? [Transmisja TV, stream online]

Iga Świątek w błyskawicznym tempie przeszła I rundę turnieju WTA w Madrycie, pokonując Amerykankę Alison Riske 6:1, 6:1 w zaledwie jedną godzinę i osiem minut. Dla Świątek była to ósma wygrana z rzędu na kortach ziemnych, biorąc pod uwagę zwycięstwo w zeszłorocznym turnieju Rolanda Garrosa. Co więcej, Świątek nie straciła w tych meczach choćby jednego seta!

REKLAMA

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

Hurkacz poznał rywali w Madrycie. Najpierw Australijczyk, potem rewanż z Evansem?

- Iga w żaden sposób nie została przetestowana - mówił dla Sport.pl Wojciech Fibak po zwycięstwie Igi Świątek nad Alison Riske 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie. - Tak naprawdę obiekty w Madrycie mają niewiele wspólnego z prawdziwą grą na mączce - tłumaczył Fibak.

W II rundzie Polka zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund (59. w rankingu WTA), która pokonała 6:4, 6:2 Katerynę Kozłową z Ukrainy (137. miejsce w rankingu WTA). Kolejna przeciwniczka w Madrycie w pierwszej rundzie grała o 35 minut dłużej od Polki.

Siegemund i Świątek jeszcze nigdy przeciwko sobie nie grały. Niemka w przeszłości wygrała dwa turnieje WTA - oba w Stuttgarcie. W 2016 roku pokonała tam w finale Angelique Kerber, a rok później Kristinę Mladenović. W turniejach wielkoszlemowych najlepiej zaprezentowała się w zeszłorocznym Roland Garros, gdy doszła do ćwierćfinału. To jednak jej najlepszy wyczyn w singlu, a Siegemund wygrywała Wielkie Szlemy w mikście i deblu. W zeszłorocznym US Open wygrała w grze podwójnej, a w 2016 roku także w amerykańskim turnieju była najlepsza w grze mieszanej.

Iga Świątek zwycięska też w deblu. Po pasjonującym meczu

Gdzie i o której oglądać mecz Świątek w II rundzie turnieju WTA w Madrycie? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie Świątek z Siegemund odbędzie się w sobotę. Początek około godziny 12:30-13:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć za pośrednictwem Canal+ Sport. Mecz będzie też dostępny w formie streamu na stronie ogladaj.canalplus.pl i w aplikacji Player. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.