Iga Świątek zwycięska też w deblu. Po pasjonującym meczu

O wyniku spotkania zadecydował super tie-break. Od początku przewagę w nim miał polsko-amerykański duet. Prowadził 3:0, 5:2, 7:4. Rywalki potrafiły jednak zmniejszyć straty do tylko jednego punktu (6:7). Wtedy Brazylijka Luisa Stefani źle odebrała serwis Mattek-Sands, a po chwili świetnie z woleja zagrała Iga Świątek. Polka była też bohaterką decydującego punktu. To jej mocny bekhend sprawił, że rywalka trafiła tylko w siatkę.

Większe doświadczenie rywalek nic nie dało

Początek meczu nie zapowiadał wygranej Polki i Amerykanki. W pierwszym secie grały one bowiem słabo, aż dwa razy dały się przełamać, a ani razu nie odebrały serwisu rywalkom i gładko przegrały 2:6. W czwartej partii drugiego seta role się odwróciły i po raz pierwszy amerykańsko-brazylijska para straciła serwis. I to zadecydowało o losach tej partii.

Dla Świątek-Mattek Sands był to dopiero piąty mecz razem w karierze. Wygrały aż cztery z nich, m.in. docierając do półfinału turnieju w Miami. Co ciekawe, Carter-Stefani mają o wiele większe doświadczenie. Występują bowiem razem już od 2019 roku i zagrały aż 74 spotkania. Ich bilans to: 52-22. W Miami przegrały dopiero w finale, ulegając parze Shuko Aoyama/Ena Shibahara 2:6, 5:7.

W 1/8 finału polsko-amerykański duet zmierzy się ze zwyciężczyniami pojedynku: Ostapenko/Pawluczenkowa (Łotwa, Rosja) - Ninomiya/Szwiedowa (Japonia, Kazachstan).

Przypomnijmy, że Świątek w singlu pokonała 6:1, 6:1 Amerykankę Alison Riske (27. miejsce w rankingu WTA) i awansowała do II rundy turniej Mutua Madrid Open.