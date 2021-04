Cudowne zagranie Igi Świątek. Rywalka zwątpiła. "Aga byłaby dumna" [WIDEO]

Spotkanie Świątek z Riske przebiegało pod niemalże pełną kontrolą Polki, więc mogła sobie pozwolić na ryzykowanie pierwszym serwisem, a także próbowanie zagrań tuż za siatkę.

Takiego użyła na początku drugiego seta. Pierwszego wygrała 6:1, a w pierwszym gemie drugiej partii prowadziła już 30:15. Najpierw zagrała Riske niebezpieczną piłkę pod końcową linię, a gdy Amerykanka nie spróbowała w odpowiedzi zaatakować jej trudniejszym zagraniem, a jedynie pewnie odbić piłkę do Świątek, ta zdecydowała się wykonać drop shota.

Skrót wyszedł jej jednak wyjątkowo dobrze - użyła odpowiedniej rotacji i podkręciła piłkę w ten sposób, że ta odbiła się niedaleko za siatką i tak, że Amerykanka mogła tylko popatrzeć, jak ucieka jej kolejny punkt. A był to smutny wzrok, jakby Riske już miała świadomość, że trudno będzie jej wrócić do gry. Ostatecznie przegrała całe spotkanie 1:6, 1:6 w godzinę i osiem minut, przez co to Świątek zagra z Niemką Laurą Siegemund w drugiej rundzie turnieju w Madrycie.

Sytuacja pojawiła się na Twitterze jeszcze w trakcie meczu i Polka zaczęła zbierać spore pochwały za tak odważne i widowiskowe zagranie. - Ładnie się bawi Iga Świątek - napisał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

- Aga byłaby taka dumna - czytamy w innym ze wpisów. To oczywiście odniesienie do innej Polki, która lubiła drop shoty - Agnieszki Radwańskiej. Ona była w nich wręcz zakochana, uwielbiała zachwycić takim zagraniem i widowiskowo zdobyć punkt, czego dowodzą wygrywane przez nią głosowania fanów na zagranie roku WTA. Była w nich najlepsza w latach 2013-2018. Co ciekawe, w zeszłorocznym głosowaniu nagrodę zdobyła Iga Świątek.

Spotkanie II rundy pomiędzy Igą Świątek a Laurą Siegemund wyznaczono na sobotę, choć nie znamy jeszcze dokładnej godziny jego rozpoczęcia. Polka w piątek zagra jeszcze swoje pierwsze spotkanie deblowe w Madrycie. W parze z Bethanie Mattek-Sands w pierwszej rundzie zagrają z bardzo silną amerykańsko-brazylijską parą Hayley Carter/Luisa Stefani. Początek spotkania zaplanowano na 15:30.