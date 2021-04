Iga Świątek wraca do gry! To już dziś. O której mecz Polki? TRANSMISJA TV

Iga Świątek wraca do gry po ponad miesiącu przerwy. Polska tenisistka rozegrała ostatni mecz w półfinale turnieju deblowego w Miami na początku kwietnia. Świątek miała wystąpić w turnieju WTA w Stuttgarcie, natomiast wraz ze sztabem podjęła decyzję, że skupi się na lepszym przygotowaniu do kolejnych turniejów w Madrycie, Rzymie i Paryżu. Głównym celem Polki w najbliższym czasie jest obrona tytułu na French Open, które w tym roku odbędzie się od 30 maja do 13 czerwca.

WTA Madryt. Iga Świątek może zagrać w trzeciej rundzie turnieju z liderką światowego rankingu

Iga Świątek jak dotąd nie grała przeciwko Alison Riske. Amerykanka nie grała przez ostatnie dwa miesiące z powodu kontuzji stopy, co może sugerować, że Świątek nie powinna mieć problemu z awansem do drugiej rundy turnieju. W niej zagra z jedną z zawodniczek biorących udział w eliminacjach, natomiast w trzeciej rundzie może zmierzyć się z Ahsleigh Barty, liderką rankingu WTA.

Australijka brała udział w turnieju WTA w Stuttgarcie i w finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3:6, 6:0, 6:3. W przypadku wygranej w pierwszej oraz drugiej rundzie Iga Świątek będzie miała okazję po raz pierwszy zagrać z liderką światowego rankingu. Barty z kolei rozpoczyna turniej od pojedynku z Amerykanką Shelby Rodgers, a później również gra z kwalifikantką.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek?

Spotkanie Igi Świątek z Alison Riske w pierwszej rundzie Mutua Madrid Open odbędzie się 29 kwietnia w okolicy godziny 14:15. Polka i Amerykanka wyjdą na kort jako trzecie w kolejności. Wcześniej Elina Switolina zmierzy się z Jil Teichmann, a Paula Badosa zagra z Barborą Krejcikovą. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć za pośrednictwem Canal+ Sport. Mecz będzie też dostępny do obejrzenia na stronie ogladaj.canalplus.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.