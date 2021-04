Wielki powrót w tenisie! Mistrzyni olimpijska wraca po trzech latach. Zagra w Madrycie

Po raz ostatni Jelena Wiesnina grała w rywalizacji singlowej podczas turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2018 roku. Wtedy w I rundzie przegrała z Amerykanką Bernardą Perą 3:6, 2:6. Kilka miesięcy później ogłosiła, że spodziewa się narodzin córki.

Najpierw wróciła do debla

Do gry w tenisa postanowiła wrócić na początku tego roku. Ma już za sobą sześć spotkań, ale wszystkie w deblu. Najpierw 34-latka wystąpiła w parze z Niemką Laurą Siegemund na turnieju na kortach twardych w Dausze. Tam duet ten dotarł do ćwierćfinału. Potem Rosjanka zaczęła grać wraz z doświadczoną, 36-letnią Wierą Zwonariową. Z nią wystąpiła w dwóch imprezach. W obu przegrały w swoim drugim meczu - najpierw na kortach twardych w St. Petersburgu, a potem na mączce w Stambule.

Teraz Wiesninę będzie można również zobaczyć w singlu. W czwartek w I rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzy się ze swoją rodaczką Weroniką Kudiermietową. Zdecydowaną faworytką tego meczu będzie oczywiście jej młodsza, 24-letnia rywalka, która zajmuje 28. miejsce w rankingu WTA.

Wiesnina to przede wszystkim bowiem świetna deblistka. W parze z Rosjanką Jekateriną Makarową wygrała turnieje wielkoszlemowe Rolanda Garrosa (2013), Wimbledonu (2017) i US Open (2014). W 2016 roku zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Rio. W rywalizacji singlowej jej największym sukcesem było zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Indian Wells w 2017 roku. W imprezie wielkoszlemowej, jej najlepszy wynik to półfinał Wimbledonu w 2016 roku.

Co ciekawe, para Wiesnina-Marakowa swój ostatni turniej wygrała właśnie w Madrycie. W finale turnieju w 2018 roku pokonała duet: Babos-Mladenović 2:6, 6:4, 10:8.