Znamy godzinę meczu Igi Świątek! Gdzie można obejrzeć jej występ w Madrycie? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Już za kilka dni rozpocznie się prestiżowy turniej Mutua Madrid Open. Rywalizacja ta określana jest jedną z najważniejszych, do których tenisistki i tenisiści podchodzą w ciągu całego sezonu. Niebawem swoje pojedynki w ramach turnieju w stolicy Hiszpanii odbędą Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Iga Świątek. Gdzie oglądać starcie z Alison Riske?

Rozstawiona w madryckim turnieju z numerem 14. Iga Świątek rozpocznie rywalizację w I rundzie od pojedynku z Amerykanką Alison Riske. 30-latka jest obecnie sklasyfikowana na 27. miejscu w rankingu WTA. W II rundzie polska tenisistka zagra z zawodniczką z eliminacji, jednak już w III rundzie może trafić na liderkę światowego rankingu WTA Ashleigh Barty.

Starcie Igi Świątek z Alison Riske rozpocznie się w czwartek 29 kwietnia o godzinie około godziny 14-15 - będzie to trzeci mecz od godziny 11:00, a wcześniej odbędą się starcia Elina Switolina - Jil Teichmann i Paula Badosa - Barbora Krejcikova. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Mecz będzie można również obejrzeć na platformie player.pl i na stronach stacji.

Hubert Hurkacz - plan gier

W nieco innych nastrojach do Madrytu udać się może natomiast Hubert Hurkacz, który dzięki wygranej w Miami Open, awansował na 16. miejsce w rankingu ATP. Przed rozpoczęciem turnieju zawodnik zajmował 37. pozycję, a kolejne zwycięstwa pozwalały mu wspinać się w zestawieniu najlepszych tenisistów na świecie. Ponadto Hurkacz znajduje się na piątym miejscu w rankingu ATP Road, który co roku jest tworzony od nowa. Na jego podstawie wybierani są zawodnicy do Turnieju Mistrzów.

Hubert Hurkacz pojawi się na kortach w Madrycie, gdzie od 2 do 9 maja odbędzie się impreza z serii ATP Masters 1000. Na ten moment jednak jeszcze nie jest jasne, z kim i kiedy się zmierzy.