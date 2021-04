Iga Świątek i Magda Linette poznały rywalki w Madrid Open. Trudna drabinka polskich tenisistek

Już za kilka dni rozpocznie się prestiżowy turniej tenisowy Mutua Madrid Open. Rywalizacja w stolicy Hiszpanii przez tenisistów i tenisistki uznawana jest za jedną z najważniejszych poza imprezami wielkoszlemowymi. Spośród reprezentantów Polski w singlowych zmaganiach pań udział wezmą Iga Świątek i Magda Linette, a wśród panów wystąpi Hubert Hurkacz.

Iga Świątek i Magda Linette poznały swoje rywalki w Madrycie. Ciężkie zadania przed obiema tenisistkami.

Iga Świątek w madryckim turnieju rozstawiona została z numerem 14. W I rundzie zmierzy się z Amerykanką Alison Riske, która zajmuje 27. miejsce w rankingu WTA. 30-letnia tenisistka nie grała przez ostatnie dwa miesiące z powodu kontuzji stopy i nie powinna być trudną przeciwniczką. W II rundzie Polka zmierzy się z zawodniczką z eliminacji, ale już w III rundzie może trafić na liderkę światowego rankingu WTA, Ashleigh Barty. Australijka zaczyna turniej od pojedynku z Amerykanką Shelby Rodgers, a później również gra z kwalifikantką. Pojedynek Świątek z Barty byłby spotkaniem triumfatorek dwóch ostatnich edycji Roland Garros.

W Madrid Open zobaczymy również Magdę Linette, dla której będzie to debiut w głównej drabince tego turnieju. Do tej pory startowała w stolicy Hiszpanii trzykrotnie i za każdym razem kończyła swój udział na kwalifikacjach. 29-latka zmierzy się w I rundzie z Chinką Saisai Zheng, która jest 57. w rankingu WTA. Jeżeli Polsce udałoby jej się przejść dalej, to w kolejnej rundzie czekałby ją prawdopodobnie pojedynek z wiceliderką światowego rankingu i dwukrotną triumfatorką hiszpańskiego turnieju Rumunką Simoną Halep

Pierwsze mecze rywalizacji pań odbędą się w czwartek, a już od wtorku trwają kwalifikacje do turnieju głównego. Finał zaplanowany jest na 8 maja. Pula nagród w Madrid Open to około 2,5 miliona euro.