Zmiana pozycji Igi Świątek w rankingu WTA. Magda Linette w czołowej "50"

Dotychczas Iga Świątek zajmowała 16. miejsce w rankingu WTA. Polka zdobyła już jeden tytuł w 2021 roku, wygrywając w lutym turniej w Adelajdzie. Ostatnie występy nie były dla niej jednak udane. Świątek już w III rundzie pożegnała się z rywalizacją w Miami. Obecnie 19-latka przygotowuje się do kolejnych startów, które odbędą się już pod koniec kwietnia.

Iga Świątek spadła w rankingu WTA! Elise Mertens wyprzedziła Polkę

Iga Świątek spadła na 17. miejsce w rankingu na rzecz Elise Mertens. Belgijka awansowała w notowaniach WTA dzięki wynikom zdobytym podczas WTA 250 w Stambule. Choć tenisistka nie zdobyła trofeum w singlu, udało jej się dotrzeć do finału rozgrywek. W ostatecznym spotkaniu lepsza od Mertens okazała się Rumunka Sorana Cirstea, która wygrała mecz 6:1, 7:6(3).

Elise Mertens osiągnęła natomiast sukces w deblu. Wraz ze swoją partnerką Weroniką Kudermetową pokonała w finale Japonki Nao Hibino i Makoto Ninomiyę 6:1, 6:1. Warto dodać, że jest to drugie zwycięstwo 25-latki w deblu w tym roku. Poprzedni triumf zaliczyła również w deblu podczas Australian Open z Aryną Sabalenką.

W zestawieniu awansowała również Magda Linette, która zajmuje obecnie 48. miejsce (wcześniej 51.). Wyniki pozostałych polskich tenisistek w rankingu WTA prezentują się następująco: spadek Magdaleny Fręch ze 157. na 158. miejsce, Katarzyna Kawa polepszyła swój bilans zajmując 134. zamiast 135. miejsca, Maja Chwalińska spadła na 222. pozycję, a Urszula Radwańska utrzymała 225. lokatę. W rankingu niezmiennie prowadzi Australijka Ashleigh Barty, przed Japonką Naomi Osaką i Rumunką Simoną Halep.

Najbliższą okazją do obejrzenia Igi Świątek na korcie będzie turniej Mutua Madrid Open 2021, a następnie turniej we Włoszech. Później we French Open Polka będzie bronić tytułu wywalczonego w zeszłym roku. Z kolei tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio Świątek wystąpi w meczu pokazowym w Gdyni, w którym rywalem będzie zawodnik z rankingu ATP.