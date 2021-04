Iga Świątek wraca do gry i ubyła jej rywalka. "Z przykrością informuję"

Kanadyjska tenisistka rumuńskiego pochodzenia za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że nie będzie mogła wziąć udziału w turnieju tenisowym w Madrycie. - Drodzy kibice, po dwukrotnie negatywnym wyniku testu na Vovid-19 przed lotem do Madrytu, z przykrością informuję, że kolejny wynik już po przylocie był pozytywny i w związku z tym nie zagram w turnieju Mutua Madrid Open w tym tygodniu. Czuję się dobrze, odpoczywam, kontynuuje przestrzeganie protokołów zdrowotnych i zasad bezpieczeństwa. Nie mogę się doczekać powrotu na kort - poinformowała Bianca Andreescu na Twitterze.

"Kanada w tym roku doczekała się wreszcie singlowego tytułu w Wielkim Szlemie. Zdobyła go na US Open Bianca Andreescu. 19-latka startowała w Nowym Jorku jako jedna z faworytek i nie zawiodła. Po finale, w którym pokonała Serenę Williams, awansowała na 4. miejsce w rankingu WTA" - pisał Dominik Senkowski w swoim tekście Dominik Senkowski w listopadzie 2019 roku.

- Przyjechaliśmy do Kanady z dwiema walizkami. Nic więcej nie mieliśmy. Od razu pokochaliśmy ten kraj, czuliśmy się zupełnie inaczej, pochodząc z postkomunistycznego państwa - wspominał po latach Nicu Andreescu. Tenisistka postanowiła reprezentować kraj swojego urodzenia, a nie rodziców, ponieważ, jak to ujął jej ojciec "Tennis Canada przekształciło ją w to, czym jest dzisiaj". Rodzice Andreescu rzadko z nią podróżują po turniejach, bo nie pozwala im na to praca. Tata śledzi jej każdy mecz, przyklejony do telewizora. Maria nie jest w stanie wytrzymać presji - gdy gra córka, zamyka się w sypialni i tylko czeka na wieści od męża.

W turnieju w Madrycie wystartuje Iga Świątek (16. WTA), która powróci do rywalizacji po kilku tygodniach przerwy. Pod koniec kwietnia Świątek rozpocznie maraton trzech turniejów na mączce. Najpierw będzie to Madrid Open 2021, a następnie podobne turnieje we Włoszech i Francji. Później we French Open Polka będzie bronić tytułu wywalczonego w zeszłym roku. Z kolei tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio Świątek wystąpi w meczu pokazowym w Gdyni, w którym rywalem będzie zawodnik z rankingu ATP.

Wcześniej Świątek zrezygnowała z udziału w zawodach w Stuttgarcie. ""Niestety, nie zagram w Stuttgarcie. Bardzo żałuję, jednak ze sztabem zdecydowaliśmy, że konieczne jest poświęcenie czasu na lepsze przygotowanie się do kolejnych turniejów w Madrycie, Rzymie i Paryżu podczas tego intensywnego dla mnie sezonu. Mam nadzieję, że będziecie kibicować mi w czasie całego sezonu na mączce" - napisała zawodniczka w mediach społecznościowych" - napisała Polka w mediach społecznościowych.

