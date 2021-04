Iga Świątek i Naomi Osaka wzbudzają zazdrość. "Nie ukrywam tego"

Daria Kasatkina jest czwartą najwyżej sklasyfikowaną rosyjską tenisistką w rankingu WTA. Wyżej od 23-latki są wyłącznie Wieronika Kudiermietowa (29.), Jekatierina Aleksandrowa (34.) i Swietłana Kuzniecowa (36.). Na koncie Kasatkiny znajduje się m.in. wygrany juniorski French Open w 2014 roku, w którym pokonała Serbkę Ivanę Jorović 6:7(5), 6:2, 6:3.

Daria Kasatkina jest zazdrosna o wyniki Igi Świątek i Naomi Osaki. "To dla mnie kierunek do celu"

Daria Kasatkina została w rozmowie z portalem Sports.ru została zapytana o sukcesy bezpośrednich rywalek na korcie. Przywołała ona przykłady Igi Świątek, Naomi Osaki oraz Sofii Kenin. Każda z nich ma już na koncie tytuł wielkoszlemowy. – Nie ukrywam, jestem zazdrosna o nie. Ale dla mnie zazdrość nie jest złym uczuciem, to raczej kierunek do celu. Jeśli ktoś ma coś, czego chcesz, to jest oczywiste, że będziesz tego chcieć coraz bardziej. To dla mnie normalna sprawa – powiedziała.

Daria Kasatkina w marcu 2018 roku rywalizowała z Naomi Osaką w finale Indian Wells. Japonka wygrała cały turniej, pokonując bezpośrednią rywalkę 6:3, 6:2. Teraz Kasatkina jest pewna, że może wygrać Wielkiego Szlema. – Jakbyś mnie o to zapytała półtora roku temu, to powiedziałabym, że nie ma na to szans. Pierwszy raz to poczułem po ćwierćfinale Rolanda Garrosa w 2018 roku (wówczas wygrała z Karoliną Woźniacką i odpadła w półfinale ze Sloane Stephens - dop.red). Wtedy wiedziałam, że faktycznie mogę wygrać ten turniej – dodała.