Kolejne skandaliczne zachowanie Paire'a. "Przestań grać w tenisa" [WIDEO]

Benoit Paire (35. ATP) w I rundzie na kortach ziemnych w Barcelonie zmierzył się z Włochem Federico Gaio (138. ATP). Przegrał w godzinę, osiemnaście minut w dwóch setach 5:7, 3:6. W dodatku Paire znów pokazał swoją brzydką stronę.

Paire splunął po kłótni z sędzią

W ostatnim gemie meczu, przy serwie Argentyńczyka i jego prowadzeniu 15:0 Francuz pokłócił się z sędzią. Uważał, że rywal zagrał w aut po jego stronie kortu, a sędzia uznał, że piłka była w polu. Arbiter był nieugięty, pokazał zawodnikowi, który to ślad i zaliczył punkt Gaio. Paire zaczął odchodzić, nagle się odwrócił i splunął w tamtym kierunku.

Paire niemal przez cały mecz był zdenerwowany i pokazywał to na korcie. - To straszne być złym, złym, złym. Nie ma sensu, byś to robił. Zostań w domu. Przestań grać w tenisa - mówił do samego siebie w przerwie między gemami na początku drugiego seta. Mówił tak głośno, że widzowie mogli usłyszeć dokładnie, co mówi.

Natomiast już na początku meczu, przy prowadzeniu Argentyńczyka 2:0 i 40:0 kpiąco odebrał serwis rywala i jeszcze akcja się nie skończyła, a Francuz już szedł w kierunku swojego krzesełka.

Paire od września ubiegłego roku ma fatalny bilans. Zwycięstwo i aż jedenaście porażek! W dodatku od sierpnia ubiegłego roku wygrał zaledwie dwa z osiemnastu spotkań (nie licząc meczów rozgrywanych według specjalnych przepisów).

Nie pierwszy eksces Paire'a

To nie pierwszy raz, kiedy Paire kłóci się z sędzią i pluje na korcie. Miesiąc temu podczas turnieju Argentina Open stracił panowanie nad nerwami na korcie. Wdarł się w awanturę z sędzią, pluł na korcie, wyzywał. W pewnym momencie przegranego meczu z Francisco Cerundolo zaczął nawet demonstracyjnie serwować w aut.

Kilka dni później po porażce w turnieju w Acapulco z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem (5. ATP) powiedział: - Nawet lepiej, że przegrałem w pierwszej rundzie. Tenis aktualnie nie jest moim priorytetem. Wyjście z bańki, to mój jedyny cel, który mam w każdym turnieju. Podkreślał, że nie opłaca mu się aktualnie walczyć w turniejach. - Przyjeżdżam, odbieram kasę i jadę dalej. Za wygraną w turnieju ATP 250 można dostać tylko 30 tysięcy dolarów. Ja, odpadając w pierwszej rundzie, inkasuję 10 tysięcy, za każdym razem przegrywając w dwóch setach. Po co walczyć jak szalony, by zarobić tylko trochę więcej? - spytał Paire.

Francuz przed rozpoczęciem turnieju w Acapulco napisał też na swoim profilu na Instagramie, co myśli o aktualnych turniejach tenisowych. "ATP stał się smutny, nudny i absurdalny. Granie na zamkniętych obiektach, bez publiczności nie jest fajne. W dodatku muszę zostać w hotelu i mam zakaz wychodzenia, pod groźbą grzywny lub wykluczenia. Gra w tenisa staje się bezsensownym zawodem. Potrzebuje trochę czasu, by przystosować się do obecnego ATP, ale postaram się odzyskać radość z tenisa".

Natomiast w lutym Paire znów negatywnie "błysnął". - To skandal. Jestem zadowolony z mojej gry, z tego ile z siebie dałem. Mógłbym wygrać ten mecz, gdybym miał jeden, albo dwa treningi więcej. Dla mnie ten turniej to g...o. To wstyd. Jestem bardzo rozczarowany – grzmiał Francuz ocenił poziom organizacji turnieju Australian Open, w którym przegrał w I rundzie z Jegorem Gerasimowem 2:6, 6:2, 6:7(5), 5:7.

To jednak nie koniec. Kilka dni wcześniej podczas turnieju ATP Cup w Melbourne Paire przegrał gema w czterech punktach, wszystkich przez podwójne błędy serwisowe.