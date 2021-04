Najnowsze rankingi WTA i ATP. Życiowy wynik Kacpra Żuka, Świątek i Hurkacz nadal wysoko

Rok 2021 jest bardzo owocny w sukcesy polskich tenisistów, a mamy dopiero kwiecień. Nasza najlepsza dwójka - Iga Świątek i Hubert Hurkacz zdobyli już po jednym tytule. Iga wygrała w lutym turniej w Adelajdzie, a Hurkacz dwa tygodnie temu w Miami. Ostatnie występy nie były dla nich jednak najbardziej udane. 安i徠ek już w III rundzie pożegnała się z rywalizacją w Miami, a Hurkacz w II rundzie został wyeliminowany w Monte Carlo.

Nie najlepsze występy Polaków w ostatnim czasie nie przełożyły się jednak na najnowsze rankingi. Iga Świątek pozostała na 16. miejscu, które zajmowała w ostatnim zestawieniu. W czołówce WTA także nic się nie zmieniło. Prowadzi Australijka Ashleigh Barty, przed Japonką Naomi Osaką i Rumunką Simoną Halep. Ogromny awans aż o 45 pozycji zanotowała niedawna sensacyjna zwyciężczyni turnieju w Chrleston, Astra Sharma i obecnie zajmuje 120. miejsce. Z pozostałych Polek najwyżej sklasyfikowana pozostała na 51. miejscu Magda Linette. Swoją pozycję 157. utrzymała także Magdalena Fręch. Katarzyna Kawa zaliczyła spadek ze 133. pozycji na 135, a Maja Chwalińska z 219. na 221. Urszula Radwańska awansowała natomiast na 225. miejsce.

Także na 16. miejscu w rankingu ATP pozostał w dalszym ciągu Hubert Hurkacz, dla którego jest to najwyższa pozycja w karierze. Uplasował się na niej po niedawnym zwycięstwie w Miami. Wśród mężczyzn w czołówce także nie doszło do roszad. Prowadzi Serb Novak Djoković, przed Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Spadek ze 117. na 123. miejsce zaliczył Kamil Majchrzak, który niedawno nie przeszedł kwalifikacji do turnieju w Monte Carlo. Spory awans zaliczył natomiast Kacper Żuk, który po zwycięstwie w turnieju ATP Challenger w Splicie zajmuje swoją najwyższą, 172. pozycję w karierze.

Kolejna okazja do zobaczenia na korcie Igi Świątek i Huberta Hurkacza będzie już niedługo. Oboje wezmą udział w rozpoczynającym się 30 kwietnia turnieju Madrid Open.