Kacper Żuk odniósł największy sukces w karierze! Potężny awans w rankingu ATP

Kacper Żuk odniósł w niedzielę największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Polski tenisista zwyciężył w turnieju ATP Challenger Tour w Splicie. 22-latek w finale pokonał Francuza Mathiasa Bourgue 6:4, 6:2. Dla Polaka jest to pierwszy wygrany turniej tej rangi. Wcześniej tylko raz udało mu się dojść do finału Challengera. Było to w marcu w Sankt-Petersburgu, ale Żuk przegrał wtedy w decydującym meczu z Rosjaninem Jewgienijem Tiurniewem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Praktycznie nie ma szans! Nowe informacje o Idze Świątek

Wielki sukces Kacpra Żuka. Młody tenisista pnie się w rankingu ATP

Niedzielne spotkanie z Bourgue było dla Żuka już szóstym podczas turnieju w Chorwacji. Wcześniej Polak musiał przejść dwustopniowe eliminacje, po czym rozegrał cztery spotkania w ramach turnieju głównego. Młody tenisista radził sobie dobrze i w trakcie całej rywalizacji łącznie z eliminacjami stracił zaledwie jednego seta - w półfinałowym spotkaniu ze Szwedem Eliasem Ymerem.

Finałowemu przeciwnikowi Kacpra Żuka sił starczyło tak naprawdę tylko na pierwszą część pierwszego seta. Polak mocno rozpoczął spotkanie i już na samym początku przełamał Francuza, doprowadzając do stanu 2:0. Później jednak do głosu doszedł Bourgue, który wygrał trzy gemy z rzędu - jednak Żuk do końca seta oddał rywalowi już tylko jednego gema, wygrywając 6:4. Drugi set to już całkowita dominacja Żuka. 22-latek dał wygrać swojemu przeciwnikowi tylko dwa gemy i zwyciężył 6:2.

Jest zmiana! Kapitalne informacje dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza

Oprócz okazałego trofeum Kacper Żuk za występ w Chorwacji otrzyma czek na sumę 6190 euro i 84 punkty rankingowe. Oznacza to, że w poniedziałek zadebiutuje w Top 200 rankingu ATP i znajdzie się gdzieś w okolicach 170. pozycji. W tej chwili 22-latek zajmuje 212. miejsce.