Praktycznie nie ma szans! Nowe informacje o Idze Świątek

Kilka dni temu władze Roland Garros podjęły decyzję o przesunięciu imprezy o tydzień. Początek wielkoszlemowego turnieju w Paryżu zaplanowano na 30 maja. Otwarte mistrzostwa Francji potrwają do 13 czerwca. Organizacja WTA przedstawiła zaś kalendarz na miesiące czerwiec - wrzesień.

Turniej w Gdyni już w kalendarzu

Najważniejsza informacja dla fanów polskiego tenisa to potwierdzenie turnieju w Gdyni. Impreza na kortach Arki Gdynia odbędzie się w dniach 19-25 lipca. W tym samym czasie zorganizowany zostanie także turniej we włoskim Palermo. W Polsce i we Włoszech zabraknie zapewne zawodniczek ze ścisłej czołówki, które w tym czasie będą już w Japonii.

Od 23 lipca ruszają w Tokio igrzyska olimpijskie. Zawody tenisowe startują dzień później, 24 lipca. W stolicy Japonii zagrają 64 najwyżej sklasyfikowane zawodniczki według rankingu z 14 czerwca. Wśród nich najprawdopodobniej będzie Iga Świątek (obecnie 16. miejsce). To oznacza, że 19-latka z Raszyna nie wystąpi w tym roku w Gdyni. Tym bardziej, że od dawna zapewniała, że start olimpijski ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Jej ojciec Tomasz Świątek był olimpijczykiem w Seulu w 1988 roku w wioślarstwie.

Wraca wielki tenis

Turniej w Gdyni z serii WTA 250 ma być rozgrywany przez co najmniej pięć lat. Jest więc duża szansa, że w kolejnych latach Świątek zagra przed polską publicznością. Dyrektorem imprezy jest Marcin Matkowski, a organizuje ją firma Tennis Consulting, na czele której stoi Tomasz Świątek. Cieszy powrót wielkiego kobiecego tenisa do Polski po pięciu latach. Ostatni raz turniej WTA odbywał się w naszym kraju w 2016 roku w Katowicach.

- W tym roku będzie ciężko, ale wspieram całym serce tę inicjatywę. To świetny projekt, który może zachęcić dzieciaki do przyjścia na korty, przybliżyć nam tenis - mówiła niedawno Iga Świątek na konferencji prasowej.

- Nasz turniej będzie rozrywany się w bardzo dobrym terminie. Jedynie w tym roku będzie trudniej ze względu na igrzyska. W kolejnych latach będzie to idealny okres - w środku wakacji. Mamy nadzieję, że pandemia trochę ustąpi, a ludzie będą mogli pojechać na wczasy, a przy okazji zobaczyć najlepszy tenis - przyznaje Tomasz Świątek w rozmowie ze Sport.pl.

Prorocze okazały się słowa jego córki po wygraniu Roland Garros. - Na dłuższą metę mam nadzieję, że Puchar Federacji nie będzie jedynym turniejem rozgrywanym w Polsce. I że może to moje zwycięstwo w Paryżu będzie miało jakiś pozytywny wpływ na to, żeby kiedyś był jakiś turniej WTA? - zastanawiała się wtedy Iga Świątek. Zawody w Gdyni wchodzą do kalendarza WTA na miejsce tych z Waszyngtonu (Citi Open).

Plan do września

Po Roland Garros rozpocznie się krótki sezon na kortach trawiastych (m.in. powracający turniej w Berlinie), zakończony wielkoszlemowym Wimbledonem (28 czerwca - 11 lipca). Oprócz Gdyni i Palermo tenisistki będą mogły wybrać w lipcu m.in. Bastad, Pragę i Budapeszt.

W sierpniu po zakończeniu igrzysk w Tokio rozpocznie się sezon na kortach twardych. Zawodniczki wystąpią m.in. w Montréalu i Cincinnati. W dniach 30 sierpnia - 13 września odbędzie się US Open. W kolejnych miesiącach WTA poda kalendarz na końcówkę sezonu.