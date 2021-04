Pogromca Hurkacza podbija Monte Carlo. Życiowy sukces, do finału tylko krok!

Daniel Evans nie przestaje zachwycać na kortach w Monte Carlo. Rewelacyjny Brytyjczyk jest już w najlepszej czwórce turnieju tenisowego na kortach ziemnych. W ćwierćfinale po zaciętym, trwającym grubo ponad dwie godziny meczu ograł 15. w rankingu ATP Davida Goffina 5:7, 6:3, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Daniel Evans imponuje formą w Monte Carlo. Czeka go mecz o finał

Dla Evansa awans do półfinału turnieju ATP Masters 1000 to życiowy sukces. Brytyjczyk, który w rankingu ATP zajmuje 33. miejsce, nie przestaje zadziwiać. W drugiej rundzie ograł on Huberta Hurkacza, a w trzeciej nie dał szans światowemu numerowi jeden, Novakowi Djokoviciowi.

Agnieszka Radwańska: Reakcje są przeróżne. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że ja to ja [nieDawny Mistrz]

Pierwszym półfinalistą turnieju w Monte Carlo został Stefanos Tsitsipas. Awans wywalczył on po wygraniu jednego seta z Alejandro Davidovichem Fokiną, który skreczował. Grek i Brytyjczyk zagrają o miejsce w finale. Ostatni raz obaj zawodnicy mierzyli się w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju. Wówczas Tsitsipas łatwo ograł Evansa.