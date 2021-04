Tak wygląda plan Igi Świątek! Zaczyna piekielnie trudny maraton gier

Od połowy kwietnia w tenisie królują turnieje rozgrywane na kortach ziemnych. Najważniejszym z nich jest paryskie Roland Garros, którego triumfatorką w 2020 roku została Iga Świątek. Polska tenisistka wkrótce rozpocznie przygotowania do tego turnieju.

Rezygnacja z turnieju w Stuttgarcie

Zgodnie z pierwotnymi planami Iga Świątek miała wrócić do rywalizacji w poniedziałek 19 kwietnia na prestiżowy turniej w Stuttgarcie. Ostatecznie jednak polska tenisistka nie weźmie w nim udziału, o czym poinformowała za pośrednictwem Twittera.

"Niestety, nie zagram w Stuttgarcie. Bardzo żałuję, jednak ze sztabem zdecydowaliśmy, że konieczne jest poświęcenie czasu na lepsze przygotowanie się do kolejnych turniejów w Madrycie, Rzymie i Paryżu podczas tego intensywnego dla mnie sezonu. Mam nadzieję, że będziecie kibicować mi w czasie całego sezonu na mączce" - napisała zawodniczka w mediach społecznościowych.

Harmonogram startów Igi Świątek

Iga Świątek wróci na kort 29 kwietnia, kiedy to rozpocznie się duży 10-dniowy turniej w Madrycie. Kolejnym przystankiem będą Włochy. Rzym polskiej zawodniczce nie kojarzy się jednak najlepiej. Dwa lata temu nie dostała się nawet do eliminacji turnieju, natomiast w ubiegłym roku odpadła już w pierwszej rundzie z Arantxą Rus.

Na zakończenie sezonu na mączce Świątek rywalizować będzie w przesuniętym o tydzień wielkoszlemowym Roland Garros. Dla Polki będzie to pierwsze w karierze okazja do obrony tytułu. W przypadku niepowodzenia zawodniczka i tak nie straci punktów w rankingu WTA, ponieważ zostaną one odjęte dopiero pod koniec roku.

Iga Świątek. Plany startowe [KWIECIEŃ-CZERWIEC 2021]