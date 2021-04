15-latka zachwyca świat tenisa! Gigantyczny awans. "Ten dzieciak jest wyjątkowy"

Świat tenisa zachwyca się niezwykle utalentowaną zawodniczką. - Fruhvirtova jest w ćwierćfinale, pokonując kolejną bardziej doświadczoną rywalkę. Jesteś niesamowita Linda. Tak trzymaj - napisała na Twitterze Czeska Narodowa Agencja Sportu. - Ten dzieciak jest wyjątkowy - przyznał na Twitterze Jose Morgado, dziennikarz z portugalskiego "Record".

Ćwierćfinał w wieku 15 lat i 350 dni

W drugiej rundzie turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Charleston zaledwie 15-letnia Linda Fruhvirtova zmierzyła się z cztery lata od niej starszą Amerykanką Emmą Navarro (404. WTA), która w poprzedniej rundzie sprawiła dużą niespodziankę pokonując 96. numer światowego rankingu, Czeszkę Terezę Martincovą (6:3, 3:2 i krecz).

Fruhvirtova wygrała w dwóch setach 6:4, 6:2 i to mimo faktu, że popełniła aż jedenaście podwójnych błędów serwisowych. Wyróżniała się jednak mocnymi i skutecznymi zagraniami z forhendu i bekhendu. Czeszka praktycznie w ogóle nie zwalniała ręki. Mecz skończyła w pięknym stylu. Wygrała wymianę, która miała 14 odbić pięknym forhendem, do którego rywalka nie zdążyła dojść.

Fruhvirtova awansowała do ćwierćfinału turnieju w wieku zaledwie 15 lat i 350 dni. Ostatni raz taka sztuka udała się Cori Gauff. Amerykanka (35. WTA) dwa lata temu w wieku 15 lat i 214 dni awansowała do ćwierćfinału w Linzu. Czeszka dzięki temu awansowała aż o 139 miejsc w rankingu "live" i zajmuje obecnie 361. pozycję. W walce o półfinał turnieju w Charleston jej rywalką będzie Australijka Astra Sharma (165. WTA).

Fruhvirtova dwa dni temu odniosła pierwsze zwycięstwo w profesjonalnej karierze, w pierwszej rundzie pokonując Alize Cornet. Francuzka skreczowała przy wyniku 4:4 w trzecim secie. W pierwszym nastolatka wygrała 6:2, drugi - po tie-breaku - padł łupem doświadczonej zawodniczki, choć Czeszka miała piłkę meczową przy 6:5.

15-latka była chwalona nawet przez Chris Evert, legendarną amerykańską tenisistkę, dawną liderkę rankingu WTA. "Świetnie oglądało się dziś 15-letnią Fruhvitovą w meczu z Cornet. W styczniu trenowała przez kilka tygodni w mojej akademii. Grała bardzo dobrze, mierząc się z tenisistkami rywalizującymi w turniejach WTA i pokazując pewność siebie oraz talent. Ona to ma!" – napisała komentatorka telewizyjna.

Jej siostra też jest utalentowaną tenisistką

Fruhvirtova dobrze radzi sobie również w deblu. W ubiegłym roku dotarła do półfinału juniorskiego Australian Open, a w grudniu wraz z Polką Mają Chwalińską przegrała finał turnieju ITF we Włoszech. W tym roku Czeszka ma już na koncie dwa wygrane turnieje deblowe. Oba w Tunezji, a w jednym z nich jej partnerką była 20-letnia Polka Weronika Falkowska. Co ciekawe, w obu tych turniejach w Tunezji była też najlepsza w rywalizacji singlowej.

Linda ma młodszą o dwa lata siostrę Brendę. Obie są wielką nadzieją czeskiego tenisa i trenują w słynnej akademii teniosowej Patrika Muratoglou. Brenda rok temu zszokowała tenisowy świat, pokonując Katerinę Siniakovą 7:6, 6:1 podczas turnieju ligowego w Czechach. - Siostry Williams i siostry Pliskove przeszły już do historii tenisa. Czy czas teraz na siostry Fruhvirtove? - zastanawiał się hiszpański dziennik "Marca".

Te utalentowane siostry to kolejny przykładu fenomenu czeskiego tenisa. - W Top 50 WTA więcej zawodniczek mają dziś tylko Stany Zjednoczone. Karolina Muchowa doszła aż do półfinału Australian Open, Barbora Krejcikova do finału debla i miksta, Marie Bouzkova właśnie zagrała w finale Philipp Island Trophy, turnieju dla zawodniczek, które odpadły z AO. O Muchovej, która kiedyś pożyczała pieniądze, by trenować tenis, fachowcy mówią, że jest najbardziej kompletną zawodniczką w WTA Tour - pisał w lutym tego roku Paweł Matys, dziennikarz sport.pl.