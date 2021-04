Iga Świątek spotkała się z gwiazdą sportu. "Nigdy nie byłam w takiej sytuacji"

Polka i Amerykanka zostały nominowane w plebiscycie Laureus World Sports Award: Iga Świątek w kategorii "odkrycie roku", Mikaela Shiffrin jako "powrót roku". Z tej okazji zawodniczki spotkały się na Instagramie. Już wcześniej miały okazję wymienić się komplementami.

REKLAMA

- Jest dobrym wzorem do naśladowania jeśli chodzi o podejście do rywalizacji - mówiła w lutym Świątek o Shiffrin. Ta zareagowała na Twitterze, m.in. gratulując jej sukcesu w Paryżu.

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

Świątek i Shiffrin o psychologii w sporcie

Ich rozmowa na Instagramie dotyczyła m.in. radzenia sobie z presją i znaczenia psychologii w sporcie.

W wieku 19 lat Świątek wygrała wielkoszlemowy Roland Garros. Shiffrin osiągnęła pierwszy wielki sukces także jako nastolatka. Amerykanka pozostaje najmłodszą mistrzynią olimpijską w slalomie w historii narciarstwa alpejskiego. Zdobyła złoto w tej dyscyplinie siedem lat temu na igrzyskach w Soczi, mając zaledwie 18 lat. Dziś ma na koncie m.in. dwa złota olimpijskie, sześć tytułów mistrzyni świata i trzy Kryształowe Kule za triumf w Pucharze Świata.

Eksperci grzmią o skandalu w Lidze Mistrzów. "To szalone, głupie!"

Za niecałe dwa miesiące polska tenisistka będzie bronić tytułu w Paryżu. - Nie wiem, jak zareaguję - powiedziała Świątek. - Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, nawet w normalnym turnieju, a nie wielkoszlemowym. Myślę, że będziemy przygotowani na wszystko i dostosujemy się do okoliczności. Wszyscy będą mieli oczekiwania, więc musisz po prostu pozostać we własnym świecie - dodała.

Shiffrin radziła Polce, by skupić się na pozytywach przed występem w stolicy Francji. - Sposób, w jaki ludzie mówią o tym, wygląda tak, jakby to była jakaś negatywna rzecz - powiedziała. - To jak wielka burza, która nadchodzi i wszyscy twierdzą, że będzie tak trudna do przeżycia. Nie wiem, dlaczego nie można podejść do tego inaczej, po prostu się cieszyć? Każde pytanie, które sobie zadajesz, jeśli robisz to w pozytywny sposób, może sprawić, że wykonasz swój plan. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek będzie próbował wywrzeć presję na tobie, pomyśl, jak fajną masz pozycję, mając szansę zostać podwójnym mistrzem - stwierdziła.

Polka o podejściu do tenisa

Polka opowiedziała, że spodziewa się wielkiej presji przed tegorocznym Roland Garros i dlatego pracuje nad tym z psycholog Darią Abramowicz. - W większości przypadków nie jestem zadowolona ze swoich występów. W tenisie cały czas przegrywasz, to jak w narciarstwie - jest tylko jeden zwycięzca. To rozczarowujące. Czasem twój przeciwnik gra perfekcyjny mecz i nic z tym nie możesz zrobić - przyznała. Takie mecze zdarzyły się Idze Świątek w tym roku z Garbine Muguruzą i Jekateriną Aleksandrową.

Shiffrin stwierdziła, że gdy sportowiec staje się lepszy, rośnie presja, pojawiają się większe oczekiwania wobec siebie i trudno sobie z tym poradzić. - Ale jeśli zaczynasz już teraz, w tak młodym wieku, masz większą szansę, by w przyszłości to sobie ułożyć - dodała. Świątek odpowiedziała jej z uśmiechem: "Widzisz? Nie potrzebujesz psychologa".

Polonia chce zbudować nowoczesny stadion w Warszawie. Gigantyczny koszt, chce od miasta 100 mln

Polka przyznała: "Kilka lat temu myślałam, że gdy wygram turniej wielkoszlemowy, obojętnie kiedy skończę karierę, będę szczęśliwa. Teraz zrozumiałam, że to inne rzeczy sprawiają, że jesteś szczęśliwy. O byciu introwertyczką: "Czasami są ze mną tylko trzy osoby, a i tak czuję, ze to za dużo." W ten sposób nawiązała do codzienności tenisistów, którzy większość roku spędzają poza domem w podróżach ze swoim sztabem między jednym turniejem, a drugim. Dla 19-latki z Raszyna to wciąż nowe doświadczenie.

Świątek i Shiffrin rozmawiały też o tym, jak ważne jest budowanie spuścizny w sporcie, która przetrwałaby ich sukcesy. - Jest tyle rzeczy, które mogą się rozwinąć w tenisie w Polsce, że nie będzie trudno znaleźć sposób, aby coś zmienić - powiedziała Polka. - Mam teraz kilka pomysłów. Przed ostatnim Roland Garros skupiałam się tylko na sobie. Właściwie nic tak naprawdę nie zmieniło się po tamtym turnieju, ale podchodzę do sportu inaczej. I czasami myślę o tym, co pozostawię po sobie - zakończyła.

Roland Garros 2021 rusza 30 maja i potrwa do 13 czerwca. Transmisje w Eurosporcie, relacje w Sport.pl.