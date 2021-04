Hurkacz nie zagra z Djokoviciem. Dziwna odmiana Polaka w meczu z Evansem

Tylko do stanu 4:4 w pierwszym secie Hubert Hurkacz (16. ATP) liczył się w grze o zwycięstwo z Danielem Evansem (33. ATP) w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Potem Brytyjczyk dominował i wygrał 6:4, 6:1 i to on zagra o ćwierćfinał z Novakiem Djokoviciem.

