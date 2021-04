Dodatkowa szansa dla Igi Świątek i Kubota! Świetne informacje z Roland Garros

Iga Świątek ma doskonałe wspomnienia związane z kortami w Paryżu. W ubiegłym roku wygrała turniej singlistek Roland Garros, nie tracąc w nim ani jednego seta. W tym roku także będzie to jeden z jej głównych celów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dobrze Świątek radzi sobie na kortach ziemnych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Ekspertka zachwycona 15-letnią tenisistką. Pierwsze zwycięstwo w WTA. "Ona to ma!

Kolejna szansa na sukces dla Igi Świątek!

W tym roku przed Igą Świątek pojawi się jeszcze jedna szansa. Jak poinformowali organizatorzy, w tym roku odbędzie się turniej w rywalizacji par mieszanych. Z powodu pandemii koronawirusa, zostanie jednak ograniczony do 16 duetów, w porównaniu do 32, które zazwyczaj mogły wystąpić w turnieju. To i tak znaczna zmiana w porównaniu do ubiegłego roku, gdy organizatorzy zdecydowali się całkowicie odwołać rywalizację z powodu pandemii.

Iga Świątek będzie mogła wziąć udział w turnieju wraz z Łukaszem Kubotem. Dlaczego ten start będzie tak ważny? Obydwoje planują grę w turnieju par mieszanych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, które odbędą się w dniach 23 lipca - 8 sierpnia. Do tej pory grali wspólnie tylko podczas Australian Open. W 2019 roku odpadli w drugiej rundzie, w 2020 roku dotarli do ćwierćfinału, a w tym roku przegrali ponownie w drugiej rundzie.

Iga Świątek zmienia plany! Wiadomo, gdzie i kiedy wystartuje

Roland Garros w tym roku także ucierpiał z powodu koronawirusa. Pierwotnie był zaplanowany na 23 maja, jednak z powodu wprowadzonych we Francji obostrzeń został przesunięty o tydzień. Przed rokiem turniej musiał zostać przełożony na jesień - odbył się na przełomie września i października.