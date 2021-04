Iga Świątek zmienia plany! Wiadomo, gdzie i kiedy wystartuje

Iga Świątek miała rywalizować w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie w dniach 19-25 kwietnia. Oprócz Polki udział w nim zadeklarowały m.in. Ashleigh Barty, Simona Halep, Sofia Kenin czy Petra Kvitova. Ostatecznie jednak Polka nie zagra na kortach w Niemczech.

Iga Świątek zadecydowała o odpuszczeniu turnieju w Stuttgarcie

Polka o rezygnacji z turnieju WTA 500 w Stuttgarcie poinformowała za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze. Wyjaśniła we wpisie, że "bardzo żałuje, jednak wspólnie ze sztabem zadecydowała, że konieczne jest poświęcenie czasu na lepsze przygotowanie się do kolejnych turniejów".

Mówiąc o kolejnych turniejach, Świątek miała na myśli rywalizacje w Madrycie, Rzymie i Paryżu. "Mam nadzieję, że będziecie kibicować mi w czasie całego sezonu na mączce" - dodała zawodniczka w mediach społecznościowych.

Intensywny czas przed Igą Świątek

Zgodnie z treścią wpisu Świątek, jej powrót na korty ziemne nastąpi 29 kwietnia, kiedy to rozpocznie rywalizację w turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Turniej ten potrwa do 8 maja. Dwa dni później rozpoczną się zawody w stolicy Włoch i potrwają do 16 maja. Od 30 maja Polka będzie natomiast broniła tytułu w Roland Garros w Paryżu.

Po raz ostatni Iga Świątek pojawiła się na korcie w II rundzie Miami Open, przegrywając wówczas z Chorwatką Konjuh. Na ten moment Polka plasuje się na 16. pozycji w rankingu WTA z dorobkiem 3 453 punktów. Do kolejnej, 15. w zestawieniu rakiety świata - Białorusinki Wiktorii Azarenki traci prawie 200 punktów.