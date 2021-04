Mecz Hurkacz - Fabbiano przerwany. Gdzie i kiedy obejrzeć dokończenie? [TRANSMISJA]

Spotkanie polskiego tenisisty w I rundzie turnieju w Monako miało odbyć się poniedziałek we wczesnych godzinach popołudniowych. Z racji wielogodzinnych opadów deszczu organizatorzy turnieju zdecydowali się opóźnić start meczu Hurkacz - Fabbiano na godz. 17:30. Pogoda okazała się jednak na tyle niesprzyjające, że zawodnicy nie byli w stanie dograć spotkania w tym dniu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Przed zejściem z kortu Hurkacz prezentował się bardzo dobrze i zdążył wygrać pierwszego seta 6:3. W drugim zawodnicy zdążyli rozegrać zaledwie jednego gema, którego wygrał Fabbiano. Hurkacz mógł go przełamać, ale przegrał sześć piłek z rzędu.

Hurkacz wygrał seta i sędzia przerwał mecz. Polak dokończy we wtorek

Hubert Hurkacz nie dograł meczu z powodu deszczu. Kiedy odbędzie się reszta spotkania?

Sędziowie podjęli decyzję, że wszystkie niedokończone poniedziałkowe mecze zostaną dograne we wtorek. Będzie to możliwe, jeśli pozwoli na to pogoda. Według prognozy we wtorek w Monte Carlo również można spodziewać się opadów deszczu, choć w mniejszym stopniu niż dzisiaj.

Organizatorzy turnieju poinformowali, że Hurkacz i Fabbiano rozegrają mecz na korcie nr 2. Zawodnicy wyjdą na niego po zakończeniu spotkania Pella - Pouille, które rozpocznie się o godz. 11:00. Oznacza to, że spotkanie Polaka rozpocznie się prawdopodobnie około godz. 13:00-14:00. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport, gdyż stacja transmituje turniej ATP w Monako.

Iga Świątek wycofuje się z turnieju. Polka zmienia plany. "Bardzo żałuję"

Turniej ATP 1000 w Monte Carlo. We wtorek nie tylko Hurkacz

Na wtorek zaplanowane zostały także deblowe mecze Polaków. Łukasz Kubot oraz Wesley Koolhof zagrają z francuską parą Adrian Mannarino i Benoit Paire. Spotkanie odbędzie się na korcie nr 13. jako trzecie w kolejności. Po regulaminowym odpoczynku po meczu singlowym w deblu zagra także Hubert Hurkacz w parze z Kanadyjczykiem Felix Auger-Aliassime. Ich przeciwnikami będą reprezentanci Monako, Romain Arneodo i Hugo Nys.