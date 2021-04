Tenisistka sprzedała kawałek swojego ciała. Wielka inwestycja

20-letnia Oliynykova Oleksandra nie jest znana przeciętnemu kibicowi tenisa. W rankingu WTA zajmuje odległe, 655. miejsce, a najwyżej w rankingu była rok temu na 614. pozycji. W karierze singlowej wygrała 95 spotkań i poniosła 58 porażek. Ani razu nie zagrała w turnieju wielkoszlemowym.

Teraz w mediach o Oleksandrowej może zrobić się głośno. Chorwatka sprzedała bowiem na aukcji część swojego ramienia za 5000 dolarów w zamian za prawa do niezwykle popularnych ostatnio na świecie - kryptowalut, a konkretnie jednej z nich. Właściciel może z ramieniem zrobić co chce, ale zapewne na jej ramieniu pojawi się tatuaż promujący jakąś markę. A to w przyszłości może się okazać bardzo opłacalną inwestycją.

- Przestrzeń na ciele to obszar po wewnętrznej stronie ramienia między łokciem a barkiem. Miejsce na skórze ma wymiary 15x8 cm i tam kupujący może umieścić swoje własne dzieło sztuki lub reklamę w postaci tatuażu - czytamy na stronie "dagbladet.no".

Zawodniczka na stronie aukcji napisała, że nabywca będzie mógł odsprzedać za wyższą cenę, w momencie, jeśli zawodniczka będzie grała w Wimbledonie lub Roland Garrosie.

Chorwatka zastrzegła sobie jednak, że tatuaż lub reklama nie może mieć związku z zakładami bukmacherskimi lub treściami o treści ekstremistycznymi.