Niespodziewana wygrana Polki w deblu. Wyeliminowała wysoko rozstawione rywalki

Paula Kania-Choduń brała udział w kwalifikacjach do turnieju singlowego w Bogocie. Po porażce z wyżej notowaną zawodniczką Polka pozostała w Kolumbii i w parze z Niemką Julią Wachaczyk występuje w turnieju deblowym.

Paula Kania-Choduń z niespodziewaną wygraną w turnieju deblowym. Wyeliminowała wysoko rozstawione rywalki

W poniedziałek 5 kwietnia w I rundzie debla zawodniczki wyeliminowały Brytyjkę Naomi Broady i Chinkę Saisai Zheng (6:4, 4:6, 10-8). To duży sukces dla polsko-niemieckiej pary, gdyż rywalki były rozstawione z numerem czwartym.

W pierwszym secie Kania-Choduń oraz Wachaczyk przegrywały 2:3, ale wygrały cztery z pięciu kolejnych gemów i zakończyły go wygraną 6:4. Na początku drugiego seta faworytki wygrywały już 3:0. ale polsko-niemiecka para doprowadziły do remisów 3:3 oraz 4:4. Broady i Zheng przełamały jednak rywalki i wygrały 6:4. O ostatecznym wyniku zdecydował trzeci set, w którym Kania-Choduń oraz Wachaczyk szybko osiągnęły bezpieczną przewag 8-4. Po przegraniu trzech piłek meczowych rywalki zbliżyły się na 8-9, ale ostatecznie Polka i Niemka zwyciężyły.

Saisai Zheng ma na koncie jeden tytuł w singlu oraz cztery deblowe w głównym cyklu. Dodatkowo dotarła także do finału turnieju French Open 2019 w mikście, gdzie występowała w parze ze swoim rodakiem Duanem Yingying. Naomi Broady to natomiast 31-letnia Brytyjka, która ma na koncie jeden triumf w turnieju deblowym rangi WTA. W 2016 roku w deblu dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu.

WTA 250 w Bogocie. Kiedy kolejny mecz deblowy Polki? Z kim zagra?

Kania-Choduń i Julia Wachaczyk zmierzą się w ćwierćfinale debla z francusko-amerykańską parą Elixane Lechemia oraz Ingrid Neel, które pokonały 2:0 parę Bara Irina-Jakupovic. Spotkanie ćwierćfinałowe zaplanowane jest na czwartek 8 kwietania, godz. 17:00.