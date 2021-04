Po życiowym sukcesie Hurkacz "dumny z bycia Polakiem". "Obym był inspiracją jak Iga"

W niedzielę Hubert Hurkacz odniósł największy sukces w karierze. Wrocławianin pokonał Jannika Sinnera 7:6, 6:4 i wygrał turniej ATP Masters 1000 w Miami, nazywany piątą lewą wielkiego szlema. – Grałem najlepiej w życiu – powiedział tenisista. – Przez cały turniej grałem dobrze. Wraz z kolejnymi awansami byłem coraz pewniejszy siebie. To dla mnie coś szczególnego – twierdzi 24-latek.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz inspiracją dla młodych, polskich tenisistów?

To znakomity czas dla polskiego tenisa. Latem ubiegłego roku Iga Świątek zwyciężyła we French Open. Teraz Hurkacz, który został pierwszym polskim tenisistą, któremu udało się wygrać turniej ATP Masters 1000, przyznał, że się nią inspirował. – Iga sprawiła, że byłem niesamowicie dumny – powiedział. – Jej sukces we Francji był kapitalny. Myślę, że to dało mi i innym młodym, polskim tenisistom świadomość, że da się wygrywać. Mam nadzieję, że i ja będę mógł stanowić inspirację dla innych. Jestem dumny z bycia Polakiem i cieszę się ze wsparcia, które otrzymuję – dodał.

"Zwycięstwo dało mi sygnał, że jestem w stanie wygrywać na najwyższym poziomie"

Życiowy sukces Hurkacz odniósł na "domowym" gruncie. Polak na co dzień mieszka i trenuje na Florydzie. – Jestem superszczęśliwy, że udało mi się triumfować właśnie tutaj – mówi Hurkacz. – W ubiegłym roku spędziłem na Florydzie mnóstwo czasu, praktycznie pół roku. Ciężko tu pracowaliśmy. Jestem przyzwyczajony do warunków panujących w Miami. Moim zdaniem to spora część sukcesu – uważa sportowiec, który zakończył stwierdzeniem, że sukces dał mu dużo pewności siebie: – Zwycięstwo dało mi sygnał, że jestem w stanie wygrywać na najwyższym poziomie. To dla mnie dodatkowa motywacja.

Duży awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP

- Był spadek formy Huberta, były wyniki poniżej oczekiwań i oczywiście pojawiły się głosy krytyczne, a nawet apele o zmianę trenera. Ale oni robili swoje - powiedziała Sport.pl Joanna Sakowicz-Kostecka. Hubert Hurkacz niedawno odpadał w pierwszych rundach French Open i Australian Open, a teraz w kapitalnym stylu wygrami Miami Open, największy turniej po czterech wielkoszlemowych. Polak awansuje na 16. miejsce w światowym rankingu ATP, a w rankingu ATP Race jest na piątej pozycji.