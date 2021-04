Zachwyty i gratulacje! Cały świat chyli czoła przed Hubertem Hurkaczem!

- Wielki sukces Huberta Hurkacza! W pięknym stylu wygrał turniej tenisowy ATP MiamiOpen Brawo! Gratulacje! Dziękujemy! Kolejny polski Tenisista na najwyższym światowym poziomie. Duma - napisał na Twitterze Andrzej Duda, prezydent Polski.

Wojciech Fibak na gorąco po finale: Hubert Hurkacz jest jak Iga Świątek w Paryżu. Jest przyszłością tenisa

Hurkacz zrobił różnicę pierwszym serwisem

- 37. w rankingu Hubert Hurkacz zostaje jednym z najbardziej zaskakujących mistrzów Masters 1000. Zrobił różnicę pierwszym serwisem. Polski tenis na drodze do góry - napisał Christopher Clarey, dziennikarz "The New York Time"

Hurkaczowi gratulowali też inne gwiazdy polskiego sportu - m.in. Łukasz Kubot, Agnieszka Radwańska, a nawet sam najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski. - Wielkie gratulacje Hubert Hurkacz - napisał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium na swoim profilu na Twitterze.

Sukces Hurkacza docenili również dziennikarze. - Nie-do-wia-ry. A jak jeszcze miesiąc temu wrzucałem ankiety z pytaniem, czy Hubert Hurkacz awansuje w 2021 roku do Top 20, to pisano mi, żebym lepiej pytał w ankietach o Novaka Djokovicia - pisze Rafał Smoliński, dziennikarze "WP Sportowe Fakty".

- Ależ to to jest skromny znakomity facet i już wybitny tenisista. Wielkie gratulacje dla Huberta Hurkacza. Jak mawia Dawid Olejniczak, niech żyje tenis - dodał Jerzy Mielewski, komentator Polsatu Sport.