Niesamowite! Hurkacza i Sinnera w drodze do finału dzielą... dwie minuty

Statystyki w drodze do finału są nieznaczenie po stronie Polaka. Obaj zawodnicy w pięciu dotychczasowych spotkaniach stracili tylko dwa sety. Hubert Hurkacz przegrał je z Kanadyjczykiem Milosem Raoniciem oraz Cypryjczykiem Stefanosem Tsitsipasem. Natomiast Sinner 2:1 wygrał w meczach z Karenem Chaczanowem i Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem.

Hurkacz - Sinner. Gdzie oglądać finał w Miami? [TRANSMISJA TV. STREAM ONLINE]

Polak skuteczniejszy na serwisie

Co ciekawe, obaj tenisiści spędzili na korcie niemal identyczny czas. Hubert Hurkacz grał przez dziewięć godzin i 22 minuty, a Włoch zaledwie... dwie minuty krócej.

Polak lepiej serwował od Włocha. W pięciu spotkaniach miał 51 asów, a jego finałowy rywal tylko czternaście. Lepiej wyglądają również liczby Hurkacza w wygranych punktach po pierwszym serwisie (77 do 69 proc.) oraz skuteczności obronionych break-pointów (78 do 74 proc.). Natomiast Jannik Sinner jest lepszy nieznacznie w punktach zdobytych po drugim serwisie (57 do 53 proc.) oraz w skuteczności zdobytych break-pointów (44 do 31 proc.).

Faworytem bukmacherów jest Sinner. Kurs na jego zwycięstwo jest w graniach 1.54-1.65. Natomiast na triumfie Hurkacza dostaniemy 2.25-2.50 złotych.

Finał pomiędzy Hurkaczem a Sinnerem odbędzie się w niedzielę o godz. 19. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport, w aplikacji mobilnej na stronie go.cyfrowypolsat.pl i serwisie internetowym Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do obejrzenia meczu w Ipli kosztuje pięć złotych. Relacja na żywo również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.