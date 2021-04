Hubert Hurkacz walczy o finał turnieju w Miami. Polski tenis czekał 9 lat na taki mecz! Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

W miniony czwartek Hubert Hurkacz w pięknym stylu pokonał 5. tenisistę rankingu ATP, Stefanosa Tsitsipasa 2:6, 6:3, 6:4 w ćwierćfinale turnieju ATP w Miami. Grek świetnie sobie radził i nie dawał dojść Polakowi do głosu, ale tylko do stanu 6:2, 2:0. Później Hurkaczowi udało się przejąć inicjatywę i doprowadzić do zwycięstwa. Tsitsipas to kolejny po Shapovalovie i Raoniciu wyżej notowany rywal, którego polski tenisista pokonał na Florydzie. Dzięki temu 24-latek stanie przed szansą na swój pierwszy finał turnieju rangi ATP Masters 1000.

REKLAMA

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

Hurkacz z największym sukcesem w karierze! Fibak zachwycony. "Mówiłem mu"

Hurkacz zagra o finał turnieju ATP w Miami z Andrijem Rublowem. Rosjanin ma na swoim koncie najwięcej wygranych meczów w 2021 roku.

Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP w Miami zagra z Andriejem Rublowem. Rosjanin w ćwierćfinale pokonał niżej notowanego Amerykanina Sebastiana Kordę 7:5, 7:6(9:7). Wcześniej wyrzucił z turnieju Tennysa Sandgrena, Martona Fucsovicsa i Marina Cilicia. Rublow jest w tym roku w świetnej formie i jak do tej pory jest tenisistą z największą liczbą zwycięstw w 2021 roku. Jest też dużo wyżej notowany od Huberta Hurkacza, ponieważ zajmuje 8. miejsce w rankingu ATP. Polak pokazał jednak już w tym turnieju, że świetnie sobie radzi z teoretycznie lepszymi rywalami od siebie.

Andriej Rublow jest także dużo bardziej utytułowanym zawodnikiem od Hurkacza. Ośmiokrotnie wygrywał w turniejach ATP Tour. W turniejach wielkoszlemowych najdalej dochodził do ćwierćfinałów - dwa razy w US Open (2017,2020), raz w Australian Open (2021) i raz w Roland Garros (2020). Jak dotąd obaj tenisiści mierzyli się ze sobą tylko raz - miało to miejsce w zeszłym roku na turnieju ATP w Rzymie. Polak pokonał wtedy Rosjanina 7:6, 3:6, 6:2.

- Wiem, że Hurkacz jest twardym rywalem. Pokonał mnie w zeszłym roku. Być może poczuję dodatkową presję, bo jestem jedynym tenisistą z pierwszej "10" rankingu, który pozostał w turnieju - powiedział na temat swojego najbliższego rywala Rublow po meczu z Kordą.

Hurkacz zarobił w Miami pokaźną sumkę. A może zgarnąć jeszcze więcej

Hubert Hurkacz kontra Andriej Rublow w półfinale turnieju ATP w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Andriejem Rublowem odbędzie się w nocy z piątku 2 kwietnia na sobotę 3 kwietnia. Rozpoczęcie meczu jest planowane na godzinę 1:00 polskiego czasu. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz online w aplikacji Ipla TV.