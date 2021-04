WTA Miami. Iga Świątek walczy o finał debla. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands do tej pory przegrały zaledwie 10 gemów w turnieju deblowym w Miami. W ćwierćfinale polsko-amerykański duet pokonał Ukrainkę Ludmiłę Kiczenok i Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:1, 6:4 - Mamy półfinał! Ale nie wynik się liczy, tylko to, że gra z Bethanie to świetna zabawa – napisała Polka w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

WTA Miami. Do tej pory duet Świątek/Mattek-Sands nie przegrał seta na Florydzie

Dzięki ostatniej wygranej z ukraińsko-łotewską parą Iga Świątek wyrównała swój najlepszy wynik w grze podwójnej. Dwukrotnie w zeszłym roku Świątek awansowała do półfinału debla – podczas Western & Southern Open dokonała tego w duecie z Słowaczką Wiktorią Kuzmową, a we French Open w parze z Amerykanką Nicole Melichar.

W 2021 roku partnerką Igi Świątek w grze podwójnej jest Bethanie Mattek-Sands. Amerykanka wygrywała turnieje aż dziewięciokrotnie – pięć razy miało to miejsce w deblu, a cztery w mikście. W rankingu singlowym WTA Mattek-Sands zajmuje 292. miejsce.

Duet Świątek/Mattek-Sands zmierzy się z japońską parą Aoyama/Shibahara. Obie tenisistki plasują się w pierwszej dwudziestce rankingu deblowego i są rozstawione w turnieju w Miami z numerem 5. Do tej pory Iga Świątek nie przegrała seta w grze podwójnej na Florydzie. Łącznie w trakcie trzech spotkań polsko-amerykański duet przegrał zaledwie 10 gemów.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek oraz Bethanie Mattek-Sands?

Prawa do transmitowania turniejów WTA w Polsce posiada Canal+ Sport. Spotkanie Świątek/Mattek-Sands – Aoyama/Shibahara odbędzie się w piątek 2 kwietnia 2021 roku. Transmisja rozpocznie się około 20:30-21:00 polskiego czasu. Będzie ona dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport oraz na stronie internetowej ogladaj.canalplus.pl. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.