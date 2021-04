Hurkacz gra o finał turnieju w Miami! Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

W czwartkowy wieczór polskiego czasu Hubert Hurkacz mierzył się w ćwierćfinale turnieju ATP w Miami ze Stefanosem Tsitsipasem. Grek do stanu 6:2, 2:0 prezentował się bardzo dobrze, natomiast potem polski tenisista przejął inicjatywę i finalnie wygrał cały mecz 2:6, 6:3, 6:4. – Czuję, że to ja bardziej zmarnowałem szansę na wygraną. To powinno być moje zwycięstwo – mówił Tsitsipas na gorąco po spotkaniu.

ATP Miami. Hubert Hurkacz w ostatnich trzech rundach pokonywał wyżej notowanych rywali

W trzech ostatnich spotkaniach Hubert Hurkacz mierzył się z zawodnikami z pierwszej dwudziestki rankingu ATP. W trzeciej rundzie Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Shapovalova 6:3, 7:6 (8-6), a w 1/8 okazał się lepszy od jego rodaka, Milosa Raonicia – mecz wtedy się skończył wynikiem 4:6, 6:3, 7:6.

Rywalem Huberta Hurkacza będzie Rosjanin Andriej Rublow, który może pochwalić się największą liczbą zwycięstw w 2021 roku – 8. rakieta światowego rankingu wygrała aż 20 meczów. Jak dotąd tenisiści mierzyli się ze sobą tylko raz – miało to miejsce we wrześniu zeszłego roku na turnieju ATP w Rzymie. Wówczas w trzeciej rundzie Hurkacz pokonał Rublowa 7:6, 3:6, 6:2. – Wiem, jak ciężkim rywalem jest Hubert. Czuję na sobie dodatkową presję, bo jestem jedynym tenisistą na tym etapie z pierwszej dziesiątki. Teraz każdy może wygrać z każdym – mówił Rublow na gorąco po meczu z Sebastianem Kordą (Rosjanin wygrał 7:5, 7:6 – dop.red).

Legendarny polski tenisista, Wojciech Fibak, zauważa w rozmowie z naszym dziennikarzem, Dominikiem Senkowskim, że Hurkacz prezentuje równie dobrą dyspozycję, co Iga Świątek podczas zeszłorocznego French Open. – Ostatnio może nie tyle byłem zmartwiony, ale liczyłem, że stać go na więcej. To "więcej" pokazuje teraz na Florydzie. Hubert złapał tam jakąś niezwykłą łatwość gry, czucie piłki - trochę tak, jak Iga Świątek w Paryżu – zachwycał się Fibak.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Hurkacz – Rublow?

Prawa do transmisji turniejów ATP w Polsce posiada Telewizja Polsat. Spotkanie Huberta Hurkacza z Andriejem Rublowem odbędzie się w nocy z piątku 2 kwietnia na sobotę 3 kwietnia polskiego czasu. Rozpoczęcie meczu jest planowane na godzinę 1:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, ale też w serwisie internetowym Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do obejrzenia meczu kosztuje pięć złotych.