Hurkacz poznał rywala w walce o finał w Miami. W tym roku nikt tyle nie wygrał

Hurkacz potrzebował aż dwóch godzin i 22 minut, aby pokonać Greka 2:6, 6:3, 6:4. Dla Polaka to jeden z największych sukcesów w karierze, bo turniej na Florydzie jest nazywany piątą lewą Wielkiego Szlema! - Hurkacz skuteczny jak Tommy Lee Jones w "Ściganym" - napisał Dawid Olejniczak, komentator tenisa w Polsacie Sport. Dzięki wygranej 24-letni wrocławianin awansuje w rankingu ATP przynajmniej o 10 pozycji, czyli na 27. miejsce, W półfinale w Miami Polak zmierzy się z Andriejem Rublowem, który pokonał Sebastiana Kordę 7:5 i 7:6 (9:7) i wygrał 20. mecz w 2021 roku. Żaden inny tenisista nie może się pochwalić takim wyczynem.

Hurkacz zagra z ósmym tenisistą świata

Tym samym Rosjanin wywalczył awans do swojego pierwszego w karierze półfinału turnieju rangi ATP Masters 1000. Ósma rakieta świata już mierzyła się z Hurkaczem. We wrześniu 2020 Polak pokonał go na turnieju w Rzymie.

- Wciąż staram się doskonalić, staram się grać lepiej. Aktualne miejsce w rankingu, które zajmuję, mnie nie satysfakcjonuje, więc chcę wciąż wygrywać. Wierzę, że jeśli poprawię swoją grę, będę w stanie wygrać niektóre z tych wielkich wydarzeń - mówił po meczu Hurkacz.

Walka o finał odbędzie się już w nocy z piątku na sobotę o godz. 1:00 czasu polskiego.